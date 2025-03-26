TBMM\'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık\'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağını açtı. Sakık'ın açtığı bayrak Meclis'te tansiyonu yükseltti.

DEM PARTİLİ SAKIK: BU BAYRAĞA BAZI HADSİZLER PAÇAVRA DİYOR

Elinde bayrakla konuşan Sakık, "Bu bayrağa bazı hadsizler diyor ki paçavra. Açık ve net söylüyoruz. Asıl paçavra sizin zihniyetinizdir. Sizin ırkçılığınızdır, sizin Kürt düşmanlığınızdır. Siz niye bu kadar Kürt düşmanısınız" ifadelerini kullandı.

TURHAN ÇÖMEZ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Sakık'ın sözlerine en sert tepki İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'den geldi. Çömez şunları söyledi: "Grubumuzu Kürt düşmanı olarak niteleyemezsiniz. Kürtler bu ülkenin asli insanlarıdır aynen diğerleri gibi. Ama siz onlara ihanet ediyorsunuz. Kandil'den aldığınız talimatlarla onlara ihanet ediyorsunuz. Biz herkesin eşit yaşamasını istiyoruz. Ama bütün bunlar için uğraşırken İmralı'dan gelen mesajlarla ülkenin samimi duygularını istismar ediyorsunuz. Neden paçavra dediğini biliyor musunuz? Çünkü o paçavra.

"BENİM KAPASİTEMİ SORGULAYAMAZSIN"

Sizin kapasitesiniz anca dağı anlayabilir. Benim kapasitemi sorgulayamazsınız. Orada milletvekilimiz kullandığı paçavra kelimesi doğrudur. İran'da Irak'ta Suriye'de bir takım terör gruplarının kullandığı paçavrayı bayrak olarak gösteremezsiniz."

MANSUR YAVAŞ 'PAÇAVRA' DEMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de yaptığı konuşması sırasında "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.