TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Politika

TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı

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TBMM Genel Kurulu'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bayrağını açan DEM Partili Sırrı Sakık, isim vermeden Mansur Yavaş'ın "paçavra" çıkışını hedef aldı. "Bu bayrağa bazı hadsizler diyor ki paçavra." ifadelerini kullanan Sakık'a İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Neden paçavra dediğini biliyor musunuz? Çünkü o paçavra" sözleriyle tepki gösterdi.

26.03.2025 23:46
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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağını açtı. Sakık'ın açtığı bayrak Meclis'te tansiyonu yükseltti.

DEM PARTİLİ SAKIK: BU BAYRAĞA BAZI HADSİZLER PAÇAVRA DİYOR

Elinde bayrakla konuşan Sakık, "Bu bayrağa bazı hadsizler diyor ki paçavra. Açık ve net söylüyoruz. Asıl paçavra sizin zihniyetinizdir. Sizin ırkçılığınızdır, sizin Kürt düşmanlığınızdır. Siz niye bu kadar Kürt düşmanısınız" ifadelerini kullandı.

TURHAN ÇÖMEZ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Sakık'ın sözlerine en sert tepki İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'den geldi. Çömez şunları söyledi: "Grubumuzu Kürt düşmanı olarak niteleyemezsiniz. Kürtler bu ülkenin asli insanlarıdır aynen diğerleri gibi. Ama siz onlara ihanet ediyorsunuz. Kandil'den aldığınız talimatlarla onlara ihanet ediyorsunuz. Biz herkesin eşit yaşamasını istiyoruz. Ama bütün bunlar için uğraşırken İmralı'dan gelen mesajlarla ülkenin samimi duygularını istismar ediyorsunuz. Neden paçavra dediğini biliyor musunuz? Çünkü o paçavra.

"BENİM KAPASİTEMİ SORGULAYAMAZSIN"

Sizin kapasitesiniz anca dağı anlayabilir. Benim kapasitemi sorgulayamazsınız. Orada milletvekilimiz kullandığı paçavra kelimesi doğrudur. İran'da Irak'ta Suriye'de bir takım terör gruplarının kullandığı paçavrayı bayrak olarak gösteremezsiniz."

MANSUR YAVAŞ 'PAÇAVRA' DEMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de yaptığı konuşması sırasında "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

TBMM\'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık\'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı

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Son Dakika Politika TBMM'de 'paçavra' gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Servet Bora:
    Paçavra senin babandir iyi partili 32 183 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Bölücü sakık.. 145 22 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    Başkalarının Bayrağına Saygı duyun ki başkalarıda sizin Bayrağınıza saygı duysun kel kafalı çömez .. 22 85 Yanıtla
  • 123123As:
    akpmhpdem tek parti olacak okadar! 44 11 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    bravo Turhan bey 28 15 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bi tik ileri gitmeye basladilar... bu ulke bir cizgiye getirilmeye calisiliyor.. beyinler uyusmus cogusunun ve sadece itaatle bekleyen tehliikeden habersiz ya da yandas ve yardakci.. erken secim hemen... 10 5 Yanıtla
  • Murat Şahin:
    Rabbim aklı selim bilinçli Türk milletini bu pusudan tez vakitte çıkarsın Amin. Yoksa her şey her gün daha kötüye gidiyor 5 2 Yanıtla
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