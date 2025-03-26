DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağını açtı. Sakık'ın açtığı bayrak Meclis'te tansiyonu yükseltti.
Elinde bayrakla konuşan Sakık, "Bu bayrağa bazı hadsizler diyor ki paçavra. Açık ve net söylüyoruz. Asıl paçavra sizin zihniyetinizdir. Sizin ırkçılığınızdır, sizin Kürt düşmanlığınızdır. Siz niye bu kadar Kürt düşmanısınız" ifadelerini kullandı.
Sakık'ın sözlerine en sert tepki İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'den geldi. Çömez şunları söyledi: "Grubumuzu Kürt düşmanı olarak niteleyemezsiniz. Kürtler bu ülkenin asli insanlarıdır aynen diğerleri gibi. Ama siz onlara ihanet ediyorsunuz. Kandil'den aldığınız talimatlarla onlara ihanet ediyorsunuz. Biz herkesin eşit yaşamasını istiyoruz. Ama bütün bunlar için uğraşırken İmralı'dan gelen mesajlarla ülkenin samimi duygularını istismar ediyorsunuz. Neden paçavra dediğini biliyor musunuz? Çünkü o paçavra.
Sizin kapasitesiniz anca dağı anlayabilir. Benim kapasitemi sorgulayamazsınız. Orada milletvekilimiz kullandığı paçavra kelimesi doğrudur. İran'da Irak'ta Suriye'de bir takım terör gruplarının kullandığı paçavrayı bayrak olarak gösteremezsiniz."
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de yaptığı konuşması sırasında "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Son Dakika › Politika › TBMM'de 'paçavra' gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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