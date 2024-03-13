Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir Sivil Toplum Örgütleriyle Buluştu

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu. Geniş katılımla gerçekleşen buluşmada örgüt temsilcilerini dinleyen ve projelerini anlatan Şadi Özdemir, "Kentle ilgili kararları birlikte alacağız" dedi.
Nilüfer'i adım adım gezen Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Nilüfer'deki sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek yerel yönetimlerden beklentilerini dinledi. Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'ndeki buluşmaya farklı alanlarda faaliyet gösteren STK'lardan katılım büyük oldu.
Başkan Adayı Şadi Özdemir, eski CHP Milletvekilleri Sena Kaleli ve İlhan Demiröz ile birlikte toplantı salonuna girişte bir sürprizle karşılaştı. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi'nin Hasan Ali Yücel Mandolin Orkestrası, mini bir konser verdi.
Buluşmada kendini tanıtıp projelerine değinen Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, "Sivil toplum örgütlerinin önerilerine açığız. Kenti birlikte yöneteceğiz. Sivil toplum örgütleri, akademik odalar üniversiteler gibi güçlerle ortak akılla doğruyu bulmak için güçlü bir cepheye ihtiyacımız var" dedi.
Toplantıya katılanlar Şadi Özdemir'e projeleri ile ilgili sorular da sordu. Spor, kadınlar, emekliler, çevre, okul ihtiyacı ve muhtemel bir depreme karşı alınacak önlemlerle ilgili çok sayıda soruya cevap veren Şadi Özdemir, "Her kesime yönelik projelerimiz var. Akıllı tarım, dijital köy gibi hayallerimiz var. Bunları hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.
Türkiye'deki yaşam şartlarının zorluğuna dikkat çeken Şadi Özdemir, kente büyük buluşma alanları kazandırmak istediklerini belirterek konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: "Nilüferlileri hem evlerinden dışarı çıkararak sosyalleşmelerine destek vermek hem de ekonomik alanlar sunmak için buluşma alanları oluşturacağız. Buralarda halkımızın güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde zaman geçirmelerini sağlayacağız." - BURSA
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