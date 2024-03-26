Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, TR Düşünce Kulübü ve Dicle Vakfı üyeleriyle buluştu

TR Düşünce Kulübü ve Dicle Vakfı üyeleriyle buluşan Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, kentin bugünü ve yarınına yönelik samimi değerlendirmelerde bulundu. Nilüfer'deki hızlı nüfus artışının, sorunları da birlikte getirdiğine dikkat çeken Özdemir, projelerini paylaştı.
CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, TR Düşünce Kulübü ve Dicle Vakfı üyeleri ile buluştu. Özdemir'in ilk durağı, 55 il ve 17 ülkede temsilciliği bulunan TR Düşünce Kulübü oldu. Burada kalabalık bir grupla bir araya gelen Şadi Özdemir, yönetim anlayışı ve projelerini paylaştı, kulüp üyelerinin sorularını yanıtladı. TR Düşünce Kulübü'nün Başkanı Ercan Yakut'un da yer aldığı buluşmada Şadi Özdemir, farklı düşüncelerdeki kişilerle bir araya gelip kentin sorunlarını tartışmanın önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Bursa'nın ve Nilüfer'in en büyük sorununun artan göçle birlikte ortaya çıkan planlama sorunu olduğunu söyleyen Şadi Özdemir şöyle konuştu: "Nilüfer marka bir kent, marklaşma sürecine de hep tanık oldum. Nilüfer'i 64 mahallesi ve 2023 verilerine göre 550 bine yaklaşan nüfusu ile yakından tanıyorum. Nilüfer'in bir kimliği var; Nilüfer tarım kenti, sanayi kenti, kültür-sanat ve spor kenti. Bir kentte üretim yoksa gelişme de olmaz. Özel okullar, oteller, kütüphaneler, sosyal alanlar burada. O nedenle de herkes Nilüfer'de yaşamak istiyor. Nilüfer'deki hızlı büyüme ile birlikte ilçeye iç göç de arttı. Buna paralel olarak kentte yoğunluk, trafik, kirlilik arttı."
Şadi Özdemir, kentsel dönüşüm ve depreme yönelik alınacak önlemler hakkında gelen soruları da samimiyetle yanıtladı. Kentsel dönüşümün parsel bazlı ve rant odaklı değil, bütüncül yapılması gerektiğine dikkat çeken Özdemir, Ataevler'de yapılan kentsel dönüşümün kötü bir örnek olduğunu vurguladı. Özdemir, kentte deprem parkları oluşturacaklarını da söyleyerek, bu parklarda deprem sonrası ihtiyaç duyulacak her türlü alet-edevat ile temel ihtiyaçları karşılayacak malzemelerin yer alacağını ifade etti.
Şadi Özdemir, göreve geldiklerinde gençlere, çocuklara ve kadınlara yönelik yapacakları çalışmalara da değindi.
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Dicle Vakfı'nı da ziyaret ederek başkan Mesut Pirinççi ve vakıf üyeleriyle de görüştü. Ziyarette Şadi Özdemir hem projelerini paylaştı hem de soruları yanıtladı. CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde de destek istedi. - BURSA
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