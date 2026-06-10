Nilüfer'de güvenli gıda semineri - Son Dakika
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Nilüfer'de güvenli gıda semineri

Nilüfer\'de güvenli gıda semineri
10.06.2026 11:41  Güncelleme: 11:43
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Nilüfer Belediyesi, BESOB ve Gıda Mühendisleri Odası iş birliğiyle Dünya Gıda Güvenliği Günü kapsamında esnaf ve vatandaşlara yönelik gıda güvenliği semineri düzenlendi. Seminerde denetimlerin önemi ve güvenli gıda bilincinin artırılması vurgulandı.

Nilüfer Belediyesi, BESOB ve Gıda Mühendisleri Odası, "Dünya Gıda Güvenliği Günü" kapsamında esnaf ve vatandaşlara eğitim semineri düzenledi. Seminerde denetimlerin öneminin yanı sıra güvenli gıda bilincinin arttırılması vurgulandı.

Nilüfer Belediyesi, Bursa Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (BESOB) ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, toplum sağlığını korumak ve gıda işletmecilerini bilinçlendirmek amacıyla bir seminer düzenledi. Karaman Dernekler Yerleşkesi'ndeki "Gıda Güvenliği Eğitimi"nde, tarladan sofraya güvenilir gıdaya ulaşmanın yolları ve gıda kaynaklı riskler ele alındı.

Esnafımız en önemli paydaşımız

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, güvenilir gıdaya ulaşmanın öncelikli olduğunu belirterek, "Vatandaşımıza güvenilir gıdayı ulaştırmak için denetim ve desteklerimizi sürdürürken, gıda mühendislerimiz ve esnafımızla birlikte yol almak bizim için çok kıymetli" dedi.

BESOB Başkan Vekili Fahrettin Tüccaroğlu ise öğrenmenin yaşı olmadığını ifade etti. Tüccaroğlu, "Esnafımızın bu eğitimlere katılımını çoğaltmayı kendimize görev biliyoruz. Gelecek eğitimlerde daha büyük salonları doldurarak bu bilinci yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, dünyada her yıl milyonlarca insanın gıda kaynaklı hastalıklarla mücadele ettiğini hatırlattı. Nilüfer Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde işletmelerin saha analizlerini ve teknik değerlendirmelerini yaptıklarını belirten Durmuş, bu iş birliğinin halk sağlığı adına artarak devam etmesini diledi.

Seminerde sunum yapan Gıda Mühendisi Didem Salman ise gıda güvenliğinin sadece bireysel değil, toplumsal bir mesele olduğunu dile getirdi. Salman, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 1,5 milyon insan güvenli olmayan gıda nedeniyle hayatını kaybediyor. Gıda güvencesi dünya için bir tehlike ve milli güvenlik sorunudur" dedi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Emine Aksoy, Salman'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Yerel Yönetim, Politika, Sağlık, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Nilüfer'de güvenli gıda semineri - Son Dakika

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