Niobe Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Şerif Mehmet Kököz ve Yönetimi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik\'i ziyaret etti

Politika

Niobe Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Şerif Mehmet Kököz ve Yönetimi, düzenledikleri etkinlikler için araç desteğinde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, teşekkür etti. Başkan Çelik'e destekleri için plaket takdim eden Kököz, bundan sonra Başkan Çelik'i de doğa yürüyüşlerinde görmeyi beklediklerini söyledi.

Şehzadeler Belediyesi Niobe Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin bu yıl ki etkinliklerine destek olarak doğaseverler için araç desteğinde bulundu. Dernek Başkanı Şerif Mehmet Kököz ve Yönetimi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, destekleri için teşekkür etti. Niobe Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Şerif Mehmet Kököz ziyarette şöyle konuştu: "Bu yıl yapmış olduğumuz doğa yürüyüşü etkinliklerinde bize araç tahsis ederek yardımcı olduğunuz için size teşekküre geldik. Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki etkinliklerimizde sizi de müsait olursanız yürütmek isteriz. Doğa yürüyüşlerimize bekleriz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür eden Başkan Çelik ise şöyle dedi: "Spor son derece önemli ve sporun tüm halk katmanlarına yayılması noktasında sizlerin öncülüğünde yapılan doğa sporlarını çok önemsiyorum. Sağlık açısından, sosyalleşmek açısından son derece önemli. Bu vesileyle emekleriniz katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ziyaretiniz, vefanız için de memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Tabi biz hanımla yürüyüşler yapıyoruz ama doğa yürüyüşlerine daha başlamadık. Nasip olursa belki bundan sonra başlarız. Allah güzelliklerde hepimizi bir araya getirsin." - MANİSA