Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Akülü Tekerlekli Sandalye Talebini Yerine Getirdi - Son Dakika
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Politika

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Akülü Tekerlekli Sandalye Talebini Yerine Getirdi

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Akülü Tekerlekli Sandalye Talebini Yerine Getirdi

Gaziantep'in Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 18 yaşındaki Battal Çelik'in akülü tekerlekli sandalye talebini kısa sürede karşılayarak, genç bireyin mutluluğunu paylaştı.

19.10.2024 14:21  Güncelleme: 14:22
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Gaziantep'in Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, akülü tekerlekli sandalye isteyen 18 yaşındaki Battal Çelik'in talebini yerine getirdi.

Göreve geldiği günden bu güne merkez ve kırsal ayrımı yapmadan düzenlediği programlarla vatandaşlarla bir araya gelen Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ziyaret ettiği Hacımolla Mezrası'nda akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan Battal Çelik'in talebine karşılık ilgili birime anında talimat verdi.

Kısa bir sürede isteği yerine gelen Battal'a aracı teslim edildi.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, verdiği sözü tutarken, yeni akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Çelik de büyük bir mutluluk yaşadı. Başkan Doğan'dan akülü tekerlekli sandalye talep ettiğini ve kısa bir süre sonra Doğan'ın aracı gönderdiğini belirten Battal Çelik, "Başkanım mahallemize ziyarete gelmişti. Ben de kendisinden sürekli arızalanan akülü tekerlekli sandalyemin yenilenmesini istedim. Söz verdi o gün. Bugün verdiği sözü yerine getirerek yeni sandalyemi gönderdi sağ olsun. Allah razı olsun, sözünde durduğunu bize bir kez daha gösterdi" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Akülü Tekerlekli Sandalye Talebini Yerine Getirdi - Son Dakika

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