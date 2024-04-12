Norveç, Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu açıkladı

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Norveç, Filistin devletini ve BM'deki yerini tanımaya hazır. Asıl soru, bölgede barışa yönelik süreci desteklemek için bunu hangi dönemde ve hangi ortamda yapacağımızdır" dedi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınmasına yönelik yürütülen çalışmaları çerçevesine Norveçli mevkidaşı Jonas Gahr Store ile bir araya geldi. Sanchez, Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Sanchez, basın toplantısından yaptığı açıklamada Norveçli mevkidaşı ile Filistin devletinin tanınmasına yönelik bir mutabakat üzerinde mutabık kalındığını söyledi. Sanchez toplantıda Orta Doğu'da yaşananların ele alındığını ve Avrupa'nın Filistin devletini tanımaya hazır olduğuna dair "açık işaretler" olduğunu söyledi.
"Ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz"
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ise Sanchez'i ağırlamaktan memnun olduğunu ifade ederek "Pek çok konuda hemfikiriz. Bugün gündemde tek bir konu vardı; Orta Doğu'daki durum, Gazze'de yaşanan trajedi" dedi. Norveç ve İspanya'nın bu konularda çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Store, "Gazze'de sivillerin hedef alınmasını ve masum insanların ölümüne yol açan saldırıları çok açık bir şekilde kınadığımızı ifade ettik. Acil insani yardımların erişimi, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Filistin devletinin tanınması konusunun da ele alındığını kaydeden Norveç Başbakanı Store, "Norveç tarafı olarak burada da aynı fikirde olduğumuzu söyleyebilirim. Norveç, Filistin devletini ve BM'deki yerini tanımaya hazır. Norveç, hem Batı Şeria'yı hem de Gazze'yi yönetebilecek demokratik bir Filistin'i tanımaya hazırdır. Filistin Yönetimini ve yeni Başbakanı destekliyoruz.
Asıl soru, bölgede barışa yönelik süreci desteklemek için bunu hangi dönemde ve hangi ortamda yapacağımızdır" açıklamasını yaptı. - OSLO
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