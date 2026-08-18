Norveç Kralı 5. Harald Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Norveç Kralı 5. Harald Hastaneye Kaldırıldı

Norveç Kralı 5. Harald Hastaneye Kaldırıldı
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89 yaşındaki Kral 5. Harald, sıvı birikmesi nedeniyle tedavi altına alındı, Veliaht Prens görevde.

Norveç Kralı 5. Harald, vücudunda sıvı birikmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. İki hafta süreyle hastalık iznine ayrılan kralın yerine Veliaht Prens Haakon kraliyet görevlerini üstlenecek.

Norveç Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Norveç Kralı 5. Harald'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada 89 yaşındaki kralın vücudunda sıvı birikmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi. Kralın iki hafta süreyle hastalık iznine ayrıldığı belirtilirken, kralın yokluğunda Veliaht Prens Haakon, babasının yerine kraliyet görevlerini üstlenecek.

Avrupa'nın en uzun süre görevde kalan hükümdarlarından biri olan Kral 5. Harald, son haftalarda nadir görülen bir kan hastalığı olan hemolitik anemi nedeniyle kortizon tedavisi görüyordu.

Ocak 1991'de tahta çıkan kral, ilerleyen yaşına rağmen tahttan çekilmeyi açıkça reddediyor. Şubat ayında, İspanya'nın Tenerife adasında bir enfeksiyon ve dehidrasyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan 5. Harald, 2024 yılında da Malezya'da tatil yaparken rahatsızlanmış ve krala kalp pili takılmıştı.

Kraliçe Sonja da kalp sorunları nedeniyle bu yılın mayıs ayında muayene ve gözlem amacıyla hastaneye yatırılmıştı.

Kaynak: İHA

Politika, Norveç, Prens, Son Dakika

Son Dakika Politika Norveç Kralı 5. Harald Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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