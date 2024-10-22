Noterlik Kanunu Değişiklik Teklifi Görüşülmeye Başladı

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Noterlik Kanun Teklifi Adalet Komisyonu'nda

ANKARA - Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda başladı.

TBMM Adalet Komisyonu, Noterlik Kanunu değişikliğini görüşmek üzere toplandı. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, 9. Yargı paketinin devam niteliğinde bir kanun teklifin görüşeceklerini belirterek, "23 maddeden oluşan teklif 12 farklı kanunda yapılacak değişikliği kapsamaktadır. Noterlik hizmetlerinin arttırılması, Anayasa Mahkemesi'nin oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması, uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması gibi önemli düzenlemeler içermektedir. Casusluk eylemleriyle daha etkin mücadele edilmesini öngörmektedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, temel hak ve özgürlüklerin korunmasının, adalete güvenin arttırılmasının, insan odaklı hizmetin geliştirilmesinin ana odak olarak kabul edildiğini söyleyerek, "Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında önemli değişiklikler yapılmıştır. Şüpheli ve sanık hakları dışında mağdur hakları da güçlendirilmiştir. İnfaz hizmetlerinin kalitesinin arttırılması sağlanmıştır. Bu teklifimizde aile birliğinin korunmasına, adalet sistemimize güvenin arttırılmasına yönelik maddeler yer almaktadır" şeklinde konuştu.