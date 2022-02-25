Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'de - Son Dakika
Üye Girişi

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'de

25.02.2022 12:36
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'de

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre Nükleer Düzenleme Kurumu kurulacak. Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun muhtemel zararlı etkilerinden korunmasına yönelik uygulanması gereken ilke ve esaslar, tarafların sorumlulukları, nükleer hadiselerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkındaki hukuki sorumluluk, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumu'nun yetki ve sorumlulukları da kanun teklifinde belirleniyor. Ayrıca kuruma görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı her turlu analiz, danışmanlık, gözetim, inceleme, araştırma, muayene, test, kontrol, eğitim ve sertifikalandırma gibi teknik destek hizmetlerini sağlamak üzere özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket niteliğinde bir şirket de kurulacak. - ANKARA

YORUMLAR
500
AK Parti'li Yayman: 'Hatay'ın elektrik enerjisi kesilmeyecek' AK Parti'li Yayman: 'Hatay'ın elektrik enerjisi kesilmeyecek' Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'de (3) Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'de (3)

AK Parti, Nükleer, Çorum, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'de - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Ağır sıklet boks şampiyonu Kliçko kardeşler Ukrayna'ya destek verdi
12:16 Yaptırımlar bir bir ilan ediliyor ama Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri ülkeye 5 yıl yetecek kadar fazla: 600 milyar dolar
12:13 Savaş Çernobil'e uzandı! Ukrayna "aşırı radyasyon" uyarısı yaptı, Rusya "her şey kontrol altında" dedi
12:11 Antalyaspor'un Rus oyuncusu Kudryashov'dan Putin'e "Savaşı Durdur" paylaşımı
12:09 Savaşın ikinci günü! Rusya imha bilançosu açıkladı: Çernobil kontrol altında, 150 Ukrayna askeri teslim oldu!
12:04 Çeçenler Ukrayna ile savaşa namaz kılarak gitti
11:59 Müstakbel eşi eski arkadaşıyla evliydi! Aycan Varış: Boşanmış biriyle beraberim, yuva yıkmadım
11:57 Şaka yaptığı arkadaşı yumruk attı, yaşam mücadelesi veriyor
11:47 25 Şubat 2022 Cuma günü Dolar/TL 14,06 seviyelerinde işlem görüyor
11:47 Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı! Her sektörde yatırımı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 12:43:14. #1.11#
SON DAKİKA: Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement