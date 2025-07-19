Numan Kurtulmuş'tan Altan Öymen'e Başsağlığı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen için başsağlı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen'e Allah'tan rahmet; başta Öymen ailesi olmak üzere sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA