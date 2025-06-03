Numan Kurtulmuş'tan Muhammed Ali'ye Anma

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünya boks tarihine adını yazdırmış Muhammed Ali'yi vefatının 9. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Muhammed Ali 20'nci yüzyılın efsanesi, ringlerin en büyüğü. Onu ringlerin en büyüğü yapan olağanüstü yeteneği, çalışkanlığı ve disiplini; asla unutulmayacak bir efsaneye dönüştüren ise ırkçılığa karşı dimdik duruşu, masum insanlara yönelen bir savaşta asker olmayı, kariyeri pahasına reddetmesiydi. Muhammed Ali yalnızca başarılı bir sporcu değil; yaşadığı dönemin karmaşasına rağmen vicdanın, onurun ve insanlığın en ön safında yer alan gerçek bir kahramandır."

Muhammed Ali'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle anan Kurtulmuş, mücadelesiyle gelecek nesillere ilham olmasını diledi.