TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünya boks tarihine adını yazdırmış Muhammed Ali'yi vefatının 9. yılında andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Muhammed Ali 20'nci yüzyılın efsanesi, ringlerin en büyüğü. Onu ringlerin en büyüğü yapan olağanüstü yeteneği, çalışkanlığı ve disiplini; asla unutulmayacak bir efsaneye dönüştüren ise ırkçılığa karşı dimdik duruşu, masum insanlara yönelen bir savaşta asker olmayı, kariyeri pahasına reddetmesiydi. Muhammed Ali yalnızca başarılı bir sporcu değil; yaşadığı dönemin karmaşasına rağmen vicdanın, onurun ve insanlığın en ön safında yer alan gerçek bir kahramandır."
Muhammed Ali'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle anan Kurtulmuş, mücadelesiyle gelecek nesillere ilham olmasını diledi.
Son Dakika › Politika › Numan Kurtulmuş'tan Muhammed Ali'ye Anma - Son Dakika
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