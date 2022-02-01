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Nurettin Canikli: "50 yıllık hayaldi" - Son Dakika

Nurettin Canikli: "50 yıllık hayaldi"

01.02.2022 17:13
Nurettin Canikli: "50 yıllık hayaldi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, resmi açılışını geçtiğimiz cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, Giresun'da yarım asırlık bir rüya olarak görülen Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, resmi açılışını geçtiğimiz cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, Giresun'da yarım asırlık bir rüya olarak görülen Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgiler alan Canikli, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "50 yıllık hayaldi. Gerçeğe dönüştürmek Cumhurbaşkanımız Liderliğindeki AK Parti Hareketine nasip oldu. Eğribel Tüneli'nin 5900 metre uzunluğundaki ilk tüpü hizmet vermeye başladı. Sanki zaman tünelinde yolculuk yapıyormuş gibi hissediyor insan. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Canikli, 2015 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yaparken Eğribel Tüneli'nin temelini kendisi atmıştı. - GİRESUN

Nurettin Canikli: 50 yıllık hayaldi
Nurettin Canikli: 50 yıllık hayaldi
Nurettin Canikli: 50 yıllık hayaldi

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Nurettin Canikli, Cumartesi, AK Parti, Giresun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Nurettin Canikli: '50 yıllık hayaldi' - Son Dakika


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