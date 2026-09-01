Nusaybin Sınır Kapısı'nın açılması Mardinli esnafı ve vatandaşları heyecanlandırdı: 'Bölge için çok iyi olacak' - Son Dakika
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Nusaybin Sınır Kapısı'nın açılması Mardinli esnafı ve vatandaşları heyecanlandırdı: 'Bölge için çok iyi olacak'

Nusaybin Sınır Kapısı\'nın açılması Mardinli esnafı ve vatandaşları heyecanlandırdı: \'Bölge için çok iyi olacak\'
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Suriye'de SDG'nin kendini feshetmesinin ardından Nusaybin Sınır Kapısı'nın açılacağı beklentisi Mardin'de heyecan yarattı. Vatandaşlar, kapının bölge ekonomisine ve ticari hayata büyük katkı sağlayacağını belirterek bir an önce açılmasını istiyor. Esnaf ise yeni ticaret yolları, ihracat ve lojistik imkanları sayesinde yüzlerinin güleceğini ifade ediyor.

Suriye'de SDG'nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından Nusaybin Sınır Kapısının açılacağına yönelik beklentiler arttı.

Mardinli vatandaşlar, kapının açılmasının bölge ekonomisine ve ticari hayata büyük katkı sağlayacağını belirterek bir an önce açılmasını istedi.

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Nusaybin'deki sınır kapısının modernize edilerek açılacağı yönündeki açıklamalar bölge halkında heyecan oluşturdu. Sınır kapısının açılmasını bekleyen vatandaşlardan İbrahim Ecrin, kapının sadece Nusaybin için değil tüm Mardin için önemli olduğunu söyledi. Ecrin, şunları kaydetti:

"Nusaybin'in sınır kapısının açılması tek Nusaybin'in değil Mardin halkı, Midyat halkı, Kızıltepe halkı için güzel bir kaynak kazanç olabilir. Nusaybin'in açılması Nusaybin'e güzel bir katkı olur. Bir an önce açılmasını istiyoruz. Biz de eskiden buradan günlük gidip geliyorduk. Biz de bir heyecanla açılmasını bekliyoruz. Çok güzel bir hareketlilik bekleniyor. Buradaki insanlara çok katkı sağlayacak. İnan kapıyla ilgili bir haber duyduğumuzda o kadar heyecanlanıyoruz ki bir an önce açılmasını istiyoruz. Bunu yetkililerden bekliyoruz."

"Modern kapı, bölge için çok iyi olacak"

Vatandaşlardan Eşref Gül ise daha önce sınır kapısını kullandığını belirterek yeni kapının modern olacağını ifade etti. Gül, "Çok iyi olur, katkı sağlar. 2009'da iki sefer Suriye'ye geçtim. O zaman kapı vardı fakat doğru dürüst bir kapı değildi. Ama şimdi açılacak olan kapı modern bir kapı olacak. Arabayla da geçilebilir. Eskiden araba geçilmiyordu. Saatlerce bekliyorduk. Bölge için çok iyi olur bence. Hayırlı olsun. Olumlu olarak değerlendiriyorum. Sevinç verici bir olaydır. Bütün bölge halkı bunu bekliyor. Eskiden öyle bir yoğun alışveriş yapılıyordu ki millet akın akın gidip orada alışveriş yapıyordu. Oradan da buraya gelenler vardı. Suriye'den alışveriş yapıyorlardı. Aynı eski günlere dönmesini arzu ediyoruz. Vallahi yetkililer sağ olsunlar. Allah onlardan razı olsun. Bu çok olumlu, güzel bir adımdır" dedi.

Esnafın yüzünün güleceğini belirten Ahmet İleri ise "Esnafımıza büyük ölçüde katkı sağlanır. Yeni ticaret yolları açılır. Döviz ihracat ve lojistik gibi imkanlar sağlanır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nusaybin Sınır Kapısı'nın açılması Mardinli esnafı ve vatandaşları heyecanlandırdı: 'Bölge için çok iyi olacak' - Son Dakika

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