Ocak Partisi'nden Yargı Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Ocak Partisi'nden Yargı Açıklaması

Ocak Partisi Sözcüsü Atabay, yargı üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurguladı.

24.12.2024 22:58
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Ocak Partisi Basın Sözcüsü Atabay: "Yargı üzerinden siyasete çekidüzen vermek isteyenler kötü emellerine asla ulaşamayacaklardır"

ANKARA - Ocak Partisi Basın Sözcüsü Ercan Atabay, "Siyasette çekişmeler, siyasetin içinde kalmalıdır. Yargı üzerinden siyasete çekidüzen vermek isteyenler kötü emellerine asla ulaşamayacaklardır" dedi.

Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Ercan Selçukoğlu ve Ocak Partisi Basın Sözcüsü Ercan Atabay, Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın tutuklanmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Ocak Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Ercan Selçukoğlu, Osmanlı Ocakları'nın Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadeleyi başlattığını, 15 Temmuz darbe girişiminde AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni koruduğunu belirtti.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın önderliğinde FETÖ ve PKK gibi bölücü terör örgütlerine karşı namus doğrultusunda mücadele ettiklerini belirten Selçukoğlu, "Mücadelemizde sapma, ayrılma, yorulma ve yıpranma asla olmayacaktır. Hak, hukuk, adalet hepimizin garantörü olmalıdır. 20 yılı aşkın süredir her türlü bölücü örgütler ile mücadele eden vatan evlatları bu şekilde itibarsızlaştırılamaz. Buna hak, hukuk bilen hiç kimse mücadele etmeyecektir" diye konuştu.

"Yargı üzerinden siyasete çekidüzen vermek isteyenler kötü emellerine asla ulaşamayacaklardır"

Ocak Partisi Basın Sözcüsü Aytaç Atabay da Ocak Partisi'nin 1 yıl önce kurulduğunu ve çeşitli engellemeler nedeniyle 16 ay boyunca Ocak Partisi'ne alındı belgesinin verilmediğini ifade etti. Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın PKK ve FETÖ'nün infaz listesinde olduğunu söyleyen Atabay, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiç kimse, ülkemizi hukuktan ve adaletten ayıramayacaktır. Buna hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Siyasette çekişmeler, siyasetin içinde kalmalıdır. Yargı üzerinden siyasete çekidüzen vermek isteyenler kötü emellerine asla ulaşamayacaklardır. Yeterli deliller elde edilmeden uygulanan haksız ve hukuksuz tutuklamalar, bu milletin hukuk devletine olan inancını sarsar. Ocak Partisi olarak, bağımsız mahkemelerin adalet anlayışına inancımız tamdır. Kurucu Genel Başkanımız Sayın Kadir Canpolat hakkında yürütülen itibar suikastine Türk adaletinin fırsat vermeyeceğine ve bu kirli algıya en yakın zamanda son vereceğine olan inancımız da tamdır."

Kaynak: İHA

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