Ocak Partisi Niğde İl Başkanlığı açıldı

Teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren Ocak Partisi'nde Genel Başkan Kadir Canpolat, dün Niğde'de İl Başkanlığı açılışına katıldı. Açılışta, Ocak Partisi Niğde İl Başkanı Seyfettin Öztürk, genel başkan yardımcıları, il başkan yardımcıları ve davetliler de yer aldı.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, partinin yurt genelindeki teşkilatlanmasını ve seçim heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Önümüzdeki yerel seçimlerde seçime girecek bir siyasi partinin açılışlarını ve kongrelerini 4 ay içinde yetiştiren başta genel başkan vekilim, teşkilat başkanım ve bu yolda gece gündüz hizmet veren bütün il ve ilçe başkanlarımıza teşekkürlerimi arz ederim. Bu şekilde hızlı teşkilatlanabilecek başka bir siyasi parti daha göremiyorum. Sadece lokal bölgelerde değil yurdun tamamında teşkilatlanabilecek başka bir teşkilat varsa gelsinler de görelim. Osmanlı Ocakları'nın kurmuş olduğu Ocak Partisi'ne 16 ay alındı belgesini vermediler. Tüm engellere rağmen biz bu kutlu davadan ve birliğimizden vazgeçmedik. 'Alevisi Sünnisi, Kürdü Lazı' demeden yurdun her yerinde milletimizi bir araya getirerek kimsenin etnik kimliğine, rengine ve lisanına bakmadık. Bu partiyi 4 ay içinde seçimlere girebilecek statüye getirdiği için yüceler yücesi Mevla'mız olan Allah'a öncelikle hamd ediyor ve onun bu eşsiz dava adamları olan kullarına da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Canpolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz çok farklı bir şekilde farklı noktalarda, çok ayrı ayrı duygularda Ocak Partisi'ni kurduk. Ocak Partisi'ni milletimizin tüm haklarını savunmak, gözetlemek, korumak için kurduk. Ne Millet İttifakı'nın ihanetine ortak olmak için ne de Cumhur İttifakı'nın beceriksiz siyasetine dahil olmak için kurmadık. Bu milletin istek ve taleplerini yerine getirmek için 'tavrımız milletten yana' diyerek yola çıktık. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerime teşekkür ederim."

'OCAK PARTİSİ ÖRNEK HİZMETLER YAPACAK'

Türkiye'nin çok büyük bir virajdan geçtiğini söyleyen Canpolat, "Her geçen gün şehit haberi geliyor, her geçen gün canımız sızlıyor ama çeşitli siyasi partiler gelişen terör olaylarıyla ilgili kınama dahi yapmaktan aciz hale gelmişler. Uzman çavuşlarımızın istek ve talepleri ortada, ekonomideki durum ortada, emeklilerin feryadı ortada, bu milletin asırlarca yaşadığı zulüm ortada, bizim bu siyasetçilerin de keyfi ortada. Bu milletten yana tavır sergileyen kimse yok. Şimdi de çıkmış bir DEM Parti. O DEM Parti'yi biz Ocak'ta demleyeceğiz. Onlara da vatanın bölünmez bütünlüğünü hissettireceğiz. Onlara oy verenleri de kendi ocağımızda vatanına, milletine bağlı bir nefer haline getireceğiz. 'Şu partiye oy veriyor bizden değildir, bu bendendir' deyip adam kayırmayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Ülkemizin yasalarını, devletimizin kolluk kuvvetlerini hiçbir şekilde zora sokmayacağız. Ocak Partisi olarak örnek ve model olarak hizmet yapacağız" ifadelerini kullandı.

Canpolat, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Kıymetli dava kardeşlerim aziz milletimiz, Niğdeli hemşerilerim; üzülmeyin, artık bu milleti idare edebilecek yegane bir 'Ocak' var. O ebedi yurdumun üstünde tütecek en son 'Ocak' olacak. Hepinizi saygılarımla sevgilerimle selamlıyor, bugün Niğde Ocak Partisi açılışına gelen herkesi kutluyor selam ve saygılarımı iletiyorum sağ olun var olun."