Pervin Buldan ne demek istedi? Öcalan'la ilgili olay iddiaya yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Pervin Buldan ne demek istedi? Öcalan'la ilgili olay iddiaya yanıt

Geniş Video İzle

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Pervin Buldan açıkladı: Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak'' iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Buldan'ın örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesine yönelik sürecin haziran sonuna kadar başarıya ulaşmasının beklendiğini söylediği belirtildi. Buldan'ın 'Öcalan, haziran ayında serbest kalacak' şeklinde bir ifade kullanmadığı vurgulandı.

14.04.2025 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, "Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak" dediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir ifadenin kullanılmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca, "Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması çağrısı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir pazarlık yapması söz konusu değildir." ifadelerine de yer verildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Pervin Buldan açıkladı: Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin X'teki resmi sosyal medya hesabından söz konusu dezenformasyona ilişkin açıklama yapıldı.

"PERVİN BULDAN, 'ÖCALAN, HAZİRAN AYINDA SERBEST KALACAK' ŞEKLİNDE BİR İFADE KULLANMAMIŞTIR"

DMM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, katıldığı bir programda, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesine yönelik sürecin, haziran sonuna kadar başarıya ulaşmasının beklendiğini belirtmiştir. Buldan, bahse konu programda, 'Öcalan, haziran ayında serbest kalacak' şeklinde bir ifade kullanmamıştır." denildi.

"HERHANGİ BİR PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması çağrısı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir pazarlık yapması söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Öcalan, Haziran'da serbest kalacak iddiasına yanıt
Pervin Buldan ne demek istedi? Öcalan\'la ilgili olay iddiaya yanıt
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Pervin Buldan, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Pervin Buldan ne demek istedi? Öcalan'la ilgili olay iddiaya yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 205622:
    Pervin demez zaten siz dersiniz bademler 39 6 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    egerki bu iddia dogruysa hicbirsey eskisi gibi olmaz ve o gun sakın milletin karsısına asker ve polisi dikmeye kalkmayın. 19 0 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    Bu Bebek katilini sempatik göstermek için mi bu resmi koydunuz. İnsan değil bu siz gülerek fotoğraf koymuşsunuz. 8 0 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    akp yalan diyorsa,dogrudur 5 0 Yanıtla
  • kayserili:
    başka resim bulamadınızmı mesela başına çuval geçirilmiş 4 0 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    Bu Bebek katilini sempatik 4 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    neyi inkar ettiyseniz yaptınız. apoya hakarette suç sayılır sizinle, gram güvenmiyorum 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Üniversiteyi yasa boğan kaza Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı Üniversiteyi yasa boğan kaza! Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı
Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu
Okan Buruk’un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray’a geri dönüyor Okan Buruk'un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray'a geri dönüyor
Diyarbakır’da iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 22 kişi tutuklandı Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 22 kişi tutuklandı
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
Veda mı etti Galatasaray’dan Osimhen’in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi Veda mı etti? Galatasaray'dan Osimhen'in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi
Tarihi geri dönüş başladı Bursaspor, şampiyon oldu Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu
Antalya’da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti Antalya'da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
Son düdükten sonra olanlar oldu Şampiyon Bursaspor’un taraftarları sahaya daldı Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı

13:05 Erdoğan ile İmralı heyeti neler konuştu DEM Partili Koçyiğit açıkladı Erdoğan ile İmralı heyeti neler konuştu? DEM Partili Koçyiğit açıkladı
12:45 MSB: Silah bırakmamakta ısrar eden her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek MSB: Silah bırakmamakta ısrar eden her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek
12:29 Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı
12:10 Bir Afrika ülkesi daha Fransa’ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin
11:27 ’’Oğlu benim babam değilsin’’ deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok ''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok
20:02 Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
19:54 Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
19:47 Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
19:21 Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
18:52 Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
18:29 Premier Lig’de tarihi sonuç Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı Premier Lig'de tarihi sonuç! Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı
18:13 Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
17:54 Dev kulübün Arda Güler’e yaptığı teklifi duyurdular Dev kulübün Arda Güler'e yaptığı teklifi duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 13:44:50. #7.13#
SON DAKİKA: Pervin Buldan ne demek istedi? Öcalan'la ilgili olay iddiaya yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement