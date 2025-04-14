Pervin Buldan ne demek istedi? Öcalan\'la ilgili olay iddiaya yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, "Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak" dediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir ifadenin kullanılmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca, "Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması çağrısı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir pazarlık yapması söz konusu değildir." ifadelerine de yer verildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Pervin Buldan açıkladı: Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin X'teki resmi sosyal medya hesabından söz konusu dezenformasyona ilişkin açıklama yapıldı.

"PERVİN BULDAN, 'ÖCALAN, HAZİRAN AYINDA SERBEST KALACAK' ŞEKLİNDE BİR İFADE KULLANMAMIŞTIR"

DMM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, katıldığı bir programda, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesine yönelik sürecin, haziran sonuna kadar başarıya ulaşmasının beklendiğini belirtmiştir. Buldan, bahse konu programda, 'Öcalan, haziran ayında serbest kalacak' şeklinde bir ifade kullanmamıştır." denildi.

"HERHANGİ BİR PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması çağrısı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir pazarlık yapması söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."