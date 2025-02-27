Öcalan\'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyeti, üçüncü kez İmralı Adası'na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. Heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Öcalan'ın avukatları Faik Özgür Erol ile Tunceli Milletvekili Cengiz Çiçek yer aldı. Ziyaretin ardından heyet, Öcalan'ın çağrısını okumak için Taksim Elit World Otel'e geldi. Heyet toplantı salonuna zılgıtlar eşliğinde girdi.

SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPTU

Öcalan'ın çağrısı okunmadan önce İmralı'da Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ekrana yansıtıldı. Fotoğrafın arka fona getirilmesiyle salonda alkış tufanı koptu. Ayağa kalkan kalabalık Öcalan sloganları attı.

"PKK KENDİNİ FESHETMELİ"

Öcalan'ın çağrısı önce Ahmet Türk tarafından Kürtçe daha sonra ise Pervin Buldan tarafından Türkçe okundu. Öcalan'ın mektubunda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim." ifadeleri yer aldı.