Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Politika

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

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DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan'ın mektubunu okumadan önce İmralı'da çekilen Öcalan'ın fotoğrafı ekrana yansıtıldı. Öcalan'ın fotoğrafının ekrana yansıtılmasının ardından salonda alkış tufanı koptu, kalabalık Öcalan sloganları attı.

27.02.2025 17:03
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyeti, üçüncü kez İmralı Adası'na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. Heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Öcalan'ın avukatları Faik Özgür Erol ile Tunceli Milletvekili Cengiz Çiçek yer aldı. Ziyaretin ardından heyet, Öcalan'ın çağrısını okumak için Taksim Elit World Otel'e geldi. Heyet toplantı salonuna zılgıtlar eşliğinde girdi.

SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPTU

Öcalan'ın çağrısı okunmadan önce İmralı'da Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ekrana yansıtıldı. Fotoğrafın arka fona getirilmesiyle salonda alkış tufanı koptu. Ayağa kalkan kalabalık Öcalan sloganları attı.

"PKK KENDİNİ FESHETMELİ"

Öcalan'ın çağrısı önce Ahmet Türk tarafından Kürtçe daha sonra ise Pervin Buldan tarafından Türkçe okundu. Öcalan'ın mektubunda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim." ifadeleri yer aldı.

Öcalan\'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

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Son Dakika Politika Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Taner Kara:
    Tarih AKP nin bu yaptını affetmiycek 113 47 Yanıtla
  • Firdevss null:
    Reziller 91 30 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    Tarih sizi affetmeyecek , terörist başını alkıslamak heee 87 20 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    bir dönem daha başkan olabilmek adına ne var ne yok ortaya saçın bakalım. 54 21 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bunu CHP yapsa ne olacaktı acaba düşünemiyorum bile 62 9 Yanıtla
  • M Karacan:
    Allah sonumuzu hayir etsin... 53 5 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    bunu başka partili kim yapsa ölüsünü hapse atardı ekepe ama kendileri yapıyor gördüğünüz üzre 41 5 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    alkışlamak bence terör ve teröristi övme suçuna dahil olmuyormu ? Buna sessiz mi kalınacak 28 1 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Yazıklar olsun. 23 1 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    hele ala g v lar sizi eze eze bitiriyorduk 13 3 Yanıtla
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