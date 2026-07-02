Ödemiş'te Yangın Sonrası Evler Teslim Ediliyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçen yıl 2 Temmuz'da çıkan orman yangınında evleri zarar gören vatandaşlar, yeni konutların teslimatının ay sonu itibarıyla başlayacak olmasını sevinçle karşıladı.

Yangının ardından bölgede yapımına başlanan afet konutları 1 yıl içinde tamamlanma aşamasına geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, teslimatın bu ay sonunda başlayacağına ilişkin açıklaması vatandaşları mutlu etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Ödemiş'teki yangının 1. yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda yer verdiği 7 yaşındaki Muzaffer Atıcı ve ailesi de yeni evlerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Heyecanını yeni evlerinin önüne gelerek yaşayan Atıcı, AA muhabirine "Evlerimiz aynı villa gibi olmuş, inşallah Bakanımız yeni evimize bir çay içmeye gelir. En kısa zamanda evimize Bakan amcayı bekliyorum." dedi.

Anne Nihal Atıcı da geçen yılki yangının birçok eve zarar verdiğini anlattı.

Üzücü olayın ardından bölgede çalışmaların başladığını kaydeden Atıcı, "Devletimiz sağ olsun, her zaman yanımızda durdu. Evlerimiz bitme aşamasına geldi. Başta Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bakanımız Kurum'u yeni evimize çay içmeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üzümlü Mahallesi'ndeki evleri zarar gören vatandaşlardan Cavit Özer de yeni evine kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Yangının 1. yıl dönümünde yeni evlerinin bitme noktasına geldiğini anlatan Özer, "Devletimize Allah zeval vermesin. Evlerimiz son derece modern oldu. Bizler de Bakanımız Murat Kurum'u kahve içmeye bekliyoruz." dedi.

Ödemiş'te 2 Temmuz 2025'te çıkan orman yangınları sonucu Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı köylerinde 138 köy evi kullanılamaz hale gelmişti.