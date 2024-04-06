Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcıları Belli Oldu

Odunpazarı Belediye Başkanlığı seçimini kazanarak üçüncü dönemine başlayan Kazım Kurt'un yeni dönemdeki başkan yardımcıları belli oldu.
Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcılarının atamaları yapıldı. Yerel seçimler nedeniyle boşalan başkan yardımcılığı görevlerine Şenol Durur, Adnan Evren Olcay ve Emre Gen atandı. Başkan Yardımcısı olarak atanan Şenol Durur, aynı zamanda Özel Kalem Müdürlüğü görevine de devam edecek. Necati Sarıca, İlknur Demir ve Figen Engin başkan yardımcılığı görevlerini sürdürüyor. - ESKİŞEHİR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen AK Parti, 81 ilde yapılacak araştırma için seçmenin neden AK Parti'ye oy vermediğini araştırmak üzere anket çalışması yapacak. Erdoğan ise hatanın millette aranmaması gerektiğini vurgulayarak, partideki hataların görülerek düzeltilmesi gerektiğini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili öncesi tüm birimleri ile hazırlıklarını tamamladı. İtfaiye ekipleri, 7 gün 24 saat görevde olacak.
Yeniden Refah Partisi'nden Hakkari'nin Derecik Belediye Başkanı seçilen Hasan Dinç, partililerle birlikte Şemdinli İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını teslim aldı. Dinç, seçimin herkese hayırlı olmasını dileyerek, ilçeyi kalkındırmak için gençlerle bir araya gelip ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı, Kaymakam Büşra Güllü Özpınar başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 2023 yılı kesin hesap cetvellerinin karara bağlanması görüşüldü. İl Genel Meclis üyeleri, ilgili daire amirleri ve köy muhtarları da toplantıya katıldı.
Ruanda'da 6 Nisan 1994'te başlayan ve 100 gün içinde yaklaşık 800 bin kişinin katledildiği soykırımın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen soykırım mağdurları yaşadıkları travmayı atlatamıyor.
CHP'den Döşemealtı Belediye Başkanı seçilen Menderes Dal, mazbatasını alarak görevine başladı. İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını alan Dal, Döşemealtı Belediyesi'nde devir teslim törenine katıldı. Karşılanan Dal, Döşemealtı halkına teşekkür ederek, ilçenin 32 mahallesine eşit ve nitelikli hizmet sunacaklarını belirtti.
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