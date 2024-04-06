Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcıları Belli Oldu

Politika

Odunpazarı Belediye Başkanlığı seçimini kazanarak üçüncü dönemine başlayan Kazım Kurt'un yeni dönemdeki başkan yardımcıları belli oldu.

Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcılarının atamaları yapıldı. Yerel seçimler nedeniyle boşalan başkan yardımcılığı görevlerine Şenol Durur, Adnan Evren Olcay ve Emre Gen atandı. Başkan Yardımcısı olarak atanan Şenol Durur, aynı zamanda Özel Kalem Müdürlüğü görevine de devam edecek. Necati Sarıca, İlknur Demir ve Figen Engin başkan yardımcılığı görevlerini sürdürüyor. - ESKİŞEHİR