Öğrenciler sordu Başkan Fadıloğlu yanıtladı - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 'Kariyer Sohbetleri' programında buluştuğu lise öğrencilerinin sorularına içtenlik ile yanıt verirken öğrencilerin kitap ve sportif malzeme talebine de olumlu cevap verdi.

'Kariyer Sohbetleri' programı dahilinde periyodik olarak ilçe genelindeki öğrencilerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun biyografisi ile başlayan program, deneyim aktarımı bölümü ile devam etti. Programın ana bölümünü ise soru-sevap bölümü oluşturdu. Öğrenciler, Başkan Fadıloğlu'na; özel hayatına, çalışma hayatına, siyasi yaşamına, eğitim kariyerine, güncel konulara yönelik çok sayıda soru yöneltti. Öğrenciler, ayrıca taleplerini ve sorunlarını da paylaştılar. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, tüm soruları yanıtladı ve öğrencilerin kitap ile sportif malzeme ihtiyaçlarına yönelik taleplerine duyarsız kalmadı. Bir öğrencinin, "Başkanım, kütüphanemizde kullanılmak üzere kitap istiyoruz. Ayrıca sportif malzeme desteği istiyoruz" sözlerine karşılık Başkan Fadıloğlu, "Tabii ki. Başım üstüne" cevabını verdi. Öğrencilerin fikirlerinin çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Fadıloğlu, geleceğin en büyük teminatı olan gençlerin mümkün olduğunca her talebini karşılamak için çalıştıklarını dile getirdi. Millete ait kaynakların öncelikler sıralamasına göre yapılan planlama neticesinde kullanıldığını anlatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, fırsat eşitliği zemini oluşturulacak hizmetler sunduklarını ifade etti.

Her zaman ve her koşulda öğrencilerin yanında olduklarının mutlaka her öğrenci tarafından bilinmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerin nitelikli ortamda akademik başarılarını destekleyecek çok sayıda kütüphane yaptıklarını, bu yöndeki çalışmaların da aralıksız devam ettiğini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, öğrencilerden sosyal münasebetlerini arttırmalarını ve kendilerini çok yönlü geliştirmelerini istedi.

Program sonunda öğretmenler odasını ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğretmenlerin de talep ve önerilerini dinledi. Başkan Fadıloğlu, kendi sorumluluk sahası dışında belirtilen talepleri not aldı ve ilgili kişilere aktaracağını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan'ın da katıldığı program sonunda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğretmen ve öğrencilere çeşitli armağanlar verdi. - GAZİANTEP