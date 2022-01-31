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Öğretmen atamalarında eğlenceli anlar! Genç öğretmenin atandığı ili duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oo tam da mevsimi - Son Dakika

Öğretmen atamalarında eğlenceli anlar! Genç öğretmenin atandığı ili duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oo tam da mevsimi

31.01.2022 15:26

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende 15 bin öğretmenin ataması yapıldı. Eğlenceli anların yaşandığı törende genç öğretmenlerden birinin tayininin Ardahan'a çıktığını duyan Erdoğan'ın "Oo şimdi tam da mevsimi" sözleri salonda gülüşmelere sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle, 15 bin sözleşmeli öğretmenin daha ataması yapıldı. Erdoğan'ın butona basmasıyla kura çekimi gerçekleşirken, ekranda görev yerini gören genç öğretmenler, büyük bir mutluluk yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç öğretmenin atandığı ili duyunca espriyi patlattı: Oo tam da mevsimi

"İKİNCİ DÖNEMİ KESİNTİSİZ TAMAMLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, butona basıp atamaları gerçekleştirmeden önce kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim - öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç öğretmenin atandığı ili duyunca espriyi patlattı: Oo tam da mevsimi

ARDAHAN ESPRİSİ SALONDAKİLERİ GÜLDÜRDÜ

Daha sonra atamaların gerçekleştirilmesi ile öğretmenler büyük sevinç yaşadı. Kürsüden tek tek gençlere nereye tayin olduklarını soran Erdoğan, bir öğretmenin Ardahan'a atandığını duyunca espriyi patlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert geçen kış mevsimi ile ünlü ilimiz için "Oo tam da zamanı" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Öğretmen atamalarında eğlenceli anlar! Genç öğretmenin atandığı ili duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oo tam da mevsimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretmen atamalarında eğlenceli anlar! Genç öğretmenin atandığı ili duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oo tam da mevsimi - Son Dakika
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