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Milli Eğitim Bakanı, ailelerine kavuşamayan öğretmenlere ek yer değiştirme hakkı tanıyor - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı, ailelerine kavuşamayan öğretmenlere ek yer değiştirme hakkı tanıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin olarak ailelerine kavuşamayan öğretmenlere ek yer değiştirme hakkı tanıdıklarını açıkladı. Bakan Tekin, öğretmenlerin mutluluklarını engelleyecek faktörleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti ve bu yeni imkanın eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanı, ailelerine kavuşamayan öğretmenlere ek yer değiştirme hakkı tanıyor
24.01.2024 - 14:10,  Güncelleme: 14:12
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ailelerine kavuşamayan öğretmenlerimiz için bir imkan daha sunarak, ek yer değiştirme hakkı tanıyoruz" dedi.

Bakan Tekin, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Önemli önceliklerden birinin öğretmenlerin mesleklerinin icrasında mutluluklarını engelleyecek, motivasyonlarını olumsuz etkileyecek her faktörü ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Tekin, "Bakanlıkça öğretmenlerimizin sahadaki sesini dikkate alarak, ailenin toplumsal yapımızdaki yerini güçlendirmeyi, geliştirmeyi ve korumayı önceliklerimiz arasında tutuyor, 18 Ocak tarihinde gerçekleştirilen 'öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme' işlemlerinin ardından ailelerine kavuşamayan öğretmenlerimiz için bir imkan daha sunarak, 'ek yer değiştirme' hakkı tanıyoruz. Her zaman öğretmenlerimizin ve ailelerinin yanında olduğumu belirtiyor, öğretmenlerimize ve ailelerine sunulan bu yeni imkanın eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Yusuf Tekin, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

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