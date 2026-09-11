Oktay, Prag\'ta AFAD personeli Türk çiftin nikah şahidi oldu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, temaslarda bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'ta Türk çiftin daveti üzerine nikah şahidi oldu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Çekya'nın başkenti Prag'taki temasları sırasında karşılaştığı Türk çiftin isteğini kırmadı. Oktay, nişanlı Türk çiftin daveti üzerine Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nde gerçekleşen nikah merasimine katılarak genç çiftin nikah şahidi oldu.

Oktay, "Resmi temaslarımız arasında güzel bir rastlantı. Yurtdışına çıktığımızda vatandaşlarımızla karşılaşmak, onlarla selamlaşmak, sorunlarını dinlemek her zaman memnuniyet verici oluyor. Bu sefer de, TBMM Dışişleri Komisyonu görüşmeleri için bulunduğumuz Prag'da nişanlı bir çift heyecanla yanımıza gelerek Büyükelçiliğimizde gerçekleşecek nikah törenlerine davet ettiler. AFAD personeli olduklarını söyleyince, geçmişteki AFAD hatıralarımız eşliğinde memnuniyetle kabul ettik. Büyükelçimizin kıydığı nikahta çiftimizin mutluluğuna şahitlik etmek bizim için de sevinç kaynağı oldu. Başak ve Ramazan kardeşlerimize çıktıkları bu hayat yolculuğunda sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Allah iki cihan saadeti nasip eylesin" dedi.