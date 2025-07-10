Oktay Saral\'dan Bakan Ersoy\'a sert eleştiri: Hiç mi vicdanınız sızlamadı?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından yaptığı açıklamayla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yüklendi.

SARAL'DAN YAYLIM ATEŞİ

Saral şu ifadeleri kullandı; "Sayın Kültür ve Turizm Bakanı, Gazze'de çocuklar hala can çekişirken, analar yavrularını kucaklarına alamadan mezara uğurlarken, vatan uğruna kara toprağa verdiğimiz 12 şehidimizin, yiğidimizin henüz kanı kurumamış, analarının göz yaşı dinmemişken.

"HİÇ Mİ KALBİNİZ BİZAR OLMADI"

Trabzon'da "Kültür Yolu Festivali" adı altında sahneler kurup, şarkılarla, danslarla eğlence tertip ederken hiç mi kalbiniz bizar olmadı!? Hiç mi vicdanınız sızlamadı?

"NE BÜYÜK KOPUŞTUR MİLLETİN RUHUNDAN"

Bu milletin kalbi yanarken, siz nasıl güldünüz? Gözyaşları dinmemiş anaların, şehit ailelerinin acısı bu kadar mı değersiz sizin gözünüzde? Bu ne büyük duyarsızlıktır, ne büyük kopuştur milletin ruhundan!

"VİCDANLARDA KARA BİR LEKE OLARAK KALACAKTIR"

Bu milletin evlatları can verirken, sizden beklenen çalgı değil, eğlence değil; vakarla bir duruştu! Milletimizin yüreği kan ağlarken sahnelerde parlayan ışıklar, vicdanlarda kara bir leke olarak kalacaktır! Ve bu duyarsızlığınıza şahit olan halkımız infial halindedir bunu bilesiniz!"