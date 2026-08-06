Okul Güvenliği ve Dijital Riskler İçin Öneriler

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Risklerini Araştırma Komisyonu'nda milletvekilleri hazırlanacak rapora ilişkin görüş ve önerilerini sundu. Milletvekilleri, raporda; akran zorbalığına sıfır tolerans, dijital vatandaşlık eğitimi, risk altındaki çocuklara erken ulaşabilen bir sistem, RTÜK Yasası ve bireysel silahlanmaya ilişkin önerilerin yer alması gerektiğini belirtti.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Risklerini Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Beyazıt, "Komisyon çalışmalarımızın sonucunda, olayları değerlendiren bir metin değil, geleceğe yön veren, uygulanabilir, çözüm odaklı ve kamu politikalarına ışık tutan güçlü bir yol haritası olmasını hedefliyoruz. Farklı görüşlerimiz olsa da değerlendirmelerimizin ortak hedefi aynıdır, kamu kurum ve kuruluşlarımızın görev ve sorumluluklarını güçlendiren, kurumlar arası iş birliğini geliştiren, okul güvenliğini daha etkin hale getiren ve benzer olayların tekrar yaşanmamasına katkı sunacak uygulanabilir öneriler içeren bir sonuca ulaşmak istiyoruz. İnanıyorum ki ortak aklın, istişarenin ve farklı bakış açılarının katkısıyla yaptığımız çalışmalar yalnızca bugünün sorunlarına değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek nitelikte olacaktır. En büyük sorumluluğumuz, çocuklarımızın kendilerini okulda güven içinde hissettikleri, ailelerin evlatlarını huzurla okula emanet edebildiği, dijital dünyanın imkanlarından faydalanırken risklerinin etkin şekilde korundukları bir geleceğin inşasına katkı sunmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

'RAPOR ÇOCUKLARIN SESİNİ TAŞIMALIDIR'

Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, şiddetin şeklinin değiştiğinin ve kavgalar yerine sosyal medyada ki zorbalıklar, linç kampanyaları, yapay zeka ile üretilen sahte görüntüler ile dijital ortamda yayılan tehditlerin konuşulduğunu belirtti. Tanal, "Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversiteler ortak çalışma yürütmek zorundadır. Dijital vatandaşlık eğitimi artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Çözüm, okullara daha fazla rehber öğretmen görevlendirmektir. Her okulda psikolojik danışman sayısını artırmaktır. Risk altındaki çocukları erken teşhis etmektir, öğretmenlere düzenli kriz yönetimi eğitimini vermektir, velilere aile içi iletişim eğitimlerini sağlamaktır. Akran zorbalığına karşı sıfır tolerans politikasını geliştirmektir; sporu, sanatı ve kültürel faaliyetleri eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline getirmektir. En önemlisi, çocuklarımızı dinlemeyi öğrenmektir. Bugün burada hazırlanacak olan rapor sadece bir Komisyon raporu olmamalıdır, Türkiye'nin çocuk politikasına yön veren tarihi bir belge olmalıdır. Bu rapor çocukların sesini taşımalıdır" diye konuştu.

'DİJİTAL RİSKLER AYRI BİR BAŞLIK OLARAK ELE ALINMALI'

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise olayların yaşanmadan önce tespit edilerek erken uyarı sistemlerinin kurulmasını ve kurumlar arası koordinasyon ile psikososyal destek mekanizmalarının raporda yer alması gerektiğini kaydederek, "Risk altındaki çocuklara erken ulaşabilen bir sistem kuramadığımız sürece yalnızca disiplin tedbirleriyle kalıcı sonuç almamız mümkün olmayacaktır. Dijital riskler ayrı bir başlık olarak ele alınmalıdır. Dijital güvenlik, algoritmaların etkisi, siber zorbalık ve çevrim içi radikalleşme konularının raporda yeterli ağırlığı bulması da tabii ki önem taşımaktadır. Altıncı olarak, okul güvenliğinin yalnızca güvenlik personeli, kamera veya fiziki tedbirler üzerinden ele alınamayacağını, bu nedenle eğitim, psikolojik destek, sosyal hizmet, aile katılımı ve dijital güvenliği birlikte değerlendiren bütüncül bir çocuk koruma modeli olarak tanımlanması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

'RAPORA İZLEME MADDESİ KOYULMALI'

Yeni Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ise raporda yer alan önerilerin takip edilmesine ilişkin, "Bu yüzden rapora bir izleme maddesi koyulmalıdır. Kabulünden 6 ve 12 ay sonra ilgili bakanlıklar Meclise yazılı ilerleme raporu sunmalıdırlar. İzlenmeyen rapor arşiv belgesi niteliğindedir. Birincisi, Milli Eğitim bünyesinde okul temelli şiddet, devamsızlık ve psikososyal risk göstergelerine dair ulusal yıllık ilçe kırılımlı bir veri sistemi kurulmalıdır. İkincisi, TÜİK kapsamına düzenli bir gençlik araştırması eklenmelidir. Üçüncüsü, Bakanlığın bize aktardığı tarama çalışması bir takvime bağlanmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'RTÜK YASASI YENİDEN YAZILMALI'

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise raporda bireysel silahlanmaya ilişkin şu önerilerde bulundu;

"Bu silah meselesini çözmemiz gerekiyor. Bir emniyet müdürünün, bir üst düzey bürokratın, siyasetçinin bu kadar silah sahibi olmaması gerekiyor. Bu bizim bence tarihi sorumluluğumuz. Silahlarla ilgili komisyon raporumuz da olmalı ve bununla ilgili bir kanun teklifi hazırlamalıyız. Yani emniyet amirinin, emniyet müdürünün bu kadar çok silaha sahip olmamalı arkadaşlar, bir miktar bu işin başka şeyleri de yapılıyor, ticareti de yapılıyor çünkü biliyoruz, denk geldik. Milletvekilleri olarak bizler de olmamalı, buna bir çözüm bulunması gerekiyor, bununla ilgili rapor da mutlaka yer alması gerekiyor. Rehberlik danışmanlıkla ilgili erken uyarı ya da ikaz sistemi mutlaka olmalı. RTÜK Kanunu değişmeli, güncellenmeli. RTÜK Kanunu, 6112 sayılı Yasa 25 yıl öncenin yasası. O zaman dijital medya, sosyal medya, televizyon yok; reklam pastası ayrılmamış, daha ahlaklı bir yayıncılık var. Mutlaka RTÜK Yasası yeniden yazılmalı, düzenlenmeli ve orada da silahla ilgili, şiddetle ilgili mutlaka müeyyideler getirilmelidir. Belki Kahramanmaraş'taki çocuk psikiyatriste gitse bu olay olmazdı. O yüzden buna ilişkin de bence Sağlık Bakanlığının bir düzenleme yapması gerekiyor. Ruh sağlığı yasası çıkarılmalı, bunu da Komisyonumuzun raporunda önermemiz gerekiyor."