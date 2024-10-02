Okul Temizlik Hizmetleri Üzerine Açıklama - Son Dakika
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Politika

Okul Temizlik Hizmetleri Üzerine Açıklama

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentteki okullarda temizlik ve hijyen sorunlarının olmadığını belirterek, yerel basında çıkan eleştirilere yanıt verdi. CHP'nin konuyu siyasi malzeme olarak kullandığını öne sürdü.

02.10.2024 14:44
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentte gündeme gelen okullardaki temizlik hizmetleri konusunda açıklama yaptı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, geçtiğimiz günlerde şehir gündeminde yer alan okullardaki temizlik hizmetleri konusunda açıklamada bulundu. Eskişehir'de bulunan okullarda temizlik ve hijyen sorunu olmadığını vurgulayan Başkan Albayrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde okullardaki temizlik hususunda yerel basında yer alan bazı açıklamaları üzülerek takip ettik. Her konuda siyasi prim çabasında olan CHP'li arkadaşlar bu konuyu da es geçmemiş. Onlara bir kez daha hatırlatmakta fayda var okullar ve öğrenci evlatlarımız belediyeler üzerinden siyaset malzemesi yapılacak bir konu değildir. CHP'li belediyeler önce asli görevlerini yerine getirmelidirler. Daha geçtiğimiz gün 5 dakika yağmur yağdığında bile şehrin çeyrek asırdır çözülmeyen altyapı yetersizliğini hep birlikte tekrar gördük. Artık nasıl bir ironidir bilemiyoruz, CHP'li il başkanının söylediğine göre sokaklardaki çöpleri toplamaktan aciz olan belediyeler okulları temizlemek için hazırmış. Milli Eğitim Bakanlığı her konuda üzerine düşeni yapmaktadır. Eskişehir özeline gelecek olursak, şehrimizde 407 okul/kurum bulunmaktadır. Bu okullarımızın temizlenmesi ve malzeme ihtiyacının giderilmesi halihazırda bakanlığımızca yapılmaktadır. Eskişehir'de bin 500 civarı temizlik personeli görev yapmaktadır. Bunlara ek olarak okul aile birlikleri tarafından hizmet alımı kapsamında çalıştırılan hizmetli personel de bulunmaktadır. "İşgücü Uyum Programı" kapsamında okullarımıza verilen kontenjanın eksik kalan kısmının tamamlanması için gerekli çalışmalar da peyderpey devam etmektedir. Hemşehrilerimiz bu algı aparatlarına karşı dikkatli olsunlar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Belediye, Eğitim, Son Dakika

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