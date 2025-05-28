Olmert'den Gazze Açıklaması: Savaş Suçu

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetini temsil eden ciddi bir kişi nasıl olur da Gazze'yi aç bırakmamız gerektiğini, temel insani ihtiyaçların karşılanmaması gerektiğini bu kadar açık bir şekilde ifade edebilir? Bunlar savaş suçu değil de ne" dedi. Olmert, Netanyahu ve bakanları için ise "bir grup çapulcu" benzetmesini yaptı.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, CNN'e yaptığı açıklamada İsrailli bakanların Gazze'deki insanları aç bırakma önerilerinin bir savaş suçu olduğunu söyledi. "İsrail hükümetini temsil eden ciddi bir kişi nasıl olur da Gazze'yi aç bırakmamız gerektiğini, temel insani ihtiyaçların karşılanmaması gerektiğini bu kadar açık bir şekilde ifade edebilir" diyen Olmert, "Bunlar savaş suçu değil de ne" ifadesine yer verdi.

"İsrail'in şu an Gazze'de yaptığı şeyler bir savaş suçu"

Olmert, "İsrail hükümetinin hedefleri savaş suçu işlemekten başka bir şekilde yorumlanamaz. İsrail'in şu an Gazze'de yaptığı şeyler bir savaş suçu" açıklamasını yaptı. Eski Başbakan, savaşın artık Hamas ile mücadele etmekten çok İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesinin verdiği bir siyasal savaş olduğunu söyledi. Netanyahu ve bakanları için "bir grup çapulcu" benzetmesini yapan Olmert, İsrail hükümetinin eylemlerinin bu grup tarafından manipüle edildiğini sözlerine ekledi. - TEL AVİV