Ömer Çelik, 6\'lı masayı eleştirdi

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Atlı'nın seçim bürosu açılışında 6'lı masayı sert sözlerle eleştirdi. 6'lı masanın 16'lı masa olduğunu ifade eden Çelik, "Bir araya gelip çay demleyemezler" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı Kozan Belediye Başkan adayı Mustafa Atlı'nın Karacaoğlan Mahallesi Goncagül Caddesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Programda konuşan Çelik, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "şehirlerin yüzyılı" anlamına geldiğini belirterek, "Cumhur İttifakı'nın gizli ajandası, gündemi yok. Cumhur İttifakı'nda masanın altında, üstünde, arkasında başkası yok. Cumhur İttifakı dün ne ise bugün de aynı şekildeyiz. Bu 'altılı, yedili masa' 18-19'a bölündü. Bunlar 14 ve 28 Mayıs sürecine giderken teröristlere laf söyleyemiyorlardı. Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na laf söylüyorlardı. O zaman masanın üstü 6 kişi, 7 kişi, sonra çoğalarak devam ettiler. O zaman dedim ki Kozanlı kardeşlerim çaya davet ederdi. Kaç dakikada hazır olur diye sorduğumuz da 15 dakikada hazır ederlerdi. Kozan'da hanım kardeşimizin 15 dakikada hazır ederken 6'lı 7'lisi çay demlese 7'si bir olup çay demlemeyi beceremezler. Bunlar bir tanesi çay suyu koyacak, biri ocağı yakacak, biri tepsiyi hazırlayacak. Birisi küstüm ben, diyecek. Bunlar bırakın memleket yönetmeyi çay bile demleyemezler. Şimdi ise birbirlerine düştüler. Niye birbirlerine düştüler? Çünkü mesele memleket, Adana, İstanbul, Kozan meselesi değil. Bunlar için mesele, koltuk meselesidir. Şimdi bu paylaşım olmayınca bunlar birbirlerine en ağır lafları söylüyorlar. Cumhur İttifakı birlik, beraberlik içinde yoluna devam ediyor. Bu seçim sizden oy istemeye yüzleri olmaması lazım. Seçimlerin üzerinden 1 yıl geçmeden düştükleri bu hali size izah etmeleri lazım. 2 yıl önce 7-8'i bir araya gelecekler, sonra birbirlerine demedikleri kalmayacak. Sizden özür dilemeden sizden oy istememeleri lazım. Cumhur İttifakı her yerde aynı şeyi söylüyor, dün ve bugün aynı söylerimiz "diyerek sert bir dille 6'lı masa partilerini eleştirdi. - ADANA