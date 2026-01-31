AK Partili Çelik\'ten belediyelere altyapı tepkisi: " Bunlar 1 günde olan işler değil"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da 2 gündür süren şiddetli yağış sonucu vatandaşların mağdur olduğunu anlatarak, "Bunlar 1 günde olan işler değil. Belediyeler görevlerini yerine getirsin diye uyarıyoruz ama artık altyapı eksikliğini boş verin altyapı kalmamış" dedi.

Çelik, Adana'ya yeni atanan Vali Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Çelik, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, "Hepimiz kış programları çerçevesinde 1 aydır sahadayız. Göreve yeni atanan Adana valimizi tebrik etmeye geldik. Geçmişte Adana tecrübesi var ve çok sevilen bir idareci. Adana'nın çok daha başarılı yerlere geleceğinden kuşkumuz yok. İnşallah önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmak için valimizin çaba göstereceğinden hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

"Bunlar 1 günde olan işler değil"

Şehirde 2 gündür süren sağanak yağış ve yaşanan sel görüntüleri üzerine de Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe beledilerine tepki gösteren Çelik, daha sonra şunları söyledi:

" Adana'da 2 gündür üzücü bir tablo var. Maalesef Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerin görevini yapmamasından dolayı bir yağmur söz konusu olduğu zaman istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor. Neredeyse sel görüntülerine şahit oluyoruz. Adana, Mersin ve Çukurova bu görüntülerle karşı karşıya kalıyor. Belediyelerin vatandaşa hizmet, kamu sorumluluğunu yerine getirmesi bakımından hassasiyet göstermediğini görüyoruz. Daha öncesinde de bu uyarıları yaptık. Bunlar 1 günde olan işler değil. Belediyeler görevlerini yerine getirsin diye uyarıyoruz ama artık altyapı eksikliğini boş verin altyapı kalmamış."

"Vatandaşımızı mağdur ediyor"

Devletin mağdur olan vatandaşları biran olsun yalnız bırakmadığını vurgulayan Çelik, "Vatandaşlarımız büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Bu tablo karşısında devletimiz vatandaşlarımızı yalnız bırakmadı. Bütün kamu kurumlarımız 24 saat esasına göre vatandaşlarımızın yanında oldu. Mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarıldı. Halen de gereken müdahaleler yapılıyor. Devletimiz vatandaşının yanındadır. Hükumet olarak imza attığımız eserler Adana'da ortadadır. Bugün ki eksiklik belediyelerin üstüne düşen altyapı ve diğer görevler vardır. Bugün ki sıkıntı bundan kaynaklanmaktadır. Bunları vatandaşlarımızın iyi değerlendireceğine inanmaktayız. Türkiye yüzyılı hedefleri çerçevesinde merkezi hükumetimiz üzerine düşeni fazlasıyla yaparken belediyelerin aksi bir yönde ilerlemesi vatandaşımızı mağdur ediyor" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ayrılan Çelik, daha sonra AK Parti Adana İl Başkanlığı'nı ziyaret edip İl Başkanı Tamer Dağlı ile görüştü. - ADANA