Ömer Çelik: Fon soruşturması hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına ilişkin, "İhmali, kusuru, kastı olanlar muhakkak hesap verecekler, bu mesele hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) devam ederken basın açıklaması gerçekleştirdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK açılışında yaptığı konuşmada iç politikadan dış politikaya kadar geniş bir değerlendirmede bulunduğunu, COP31 vesilesiyle yaptığı diplomatik temaslara değindiğini ve fon soruşturması ile 'Terörsüz Türkiye' başlıklarında değerlendirme yaptığını kaydetti. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Başkan Danışmanı olarak atadığı Bekir Bozdağ'ın da MYK toplantına katıldığını söyledi.

'VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDEMİZ'

Fon soruşturmasına ilişkin konuşan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bu dolandırıcılıkla ilgili olarak mücadelemizin sonuna kadar kararlı, kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı bir şekilde devam edeceğini bir kere daha vurgulamıştır. Fon krizi olarak adlandırılan bu dolandırıcılıkla mücadelemizi olayın bütün boyutlarını açığa çıkaracak şekilde sürdürüyoruz. Birden çok katmanda sürdürüyoruz. Sonuç alıcı bir yaklaşım üretiyoruz. Fon Koordinasyon Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Burada en önemli konulardan bir tanesi dolandırıcıların ortaya çıkması, mal varlıklarına el koyulması ve cezalandırılması şeklindedir. Dolandırıcı ile meşru yatırımcının ayrılması konusunda hassas davranıldığını ifade etmek isterim. Sermaye piyasalarını korumaya dönük eylem planı çalışmaya devam ediyor. Alınan kararlar doğrultusunda vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi en önemli gündem maddelerimizden bir tanesidir" dedi.

'SUÇLULARIN CEZALANDIRILMASI KONUSUNDA İRADEMİZ TAMDIR'

Fon soruşturmasında adli sürecin kararlı bir şekilde ilerletildiğini kaydeden Çelik, "Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi. Elinde bulunan yetkiler açısından tüm sistemi gözden geçirebilecek ve her türlü datayı, ilişkiyi görebilecek kapasiteye sahip. Kurulun çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak tablo da bundan sonraki yol haritasının şekillenmesi bakımından önemli sonuçlar doğuracaktır. Suçluların cezalandırılması konusunda irademiz tamdır. Fon dolandırıcıları, iş birlikçileri her kim olursa olsun eninde sonunda hukuk önünde bu hesabı verecektir. Bunun için yargı süreçleri, soruşturma süreçleri en hassas biçimde yürütülmektedir. Bir daha böyle bir şeyin tekerrür etmemesi için alınması gereken tedbirler var. Sistemin bağışıklık sistemini yükseltmek için neler yapılması gerektiğini de kapsamlı biçimde değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, hiç kimsenin siyasi linç kampanyası ile suçlanmaması gerektiğini belirterek, "Ne herhangi bir iddianın herhangi bir siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz ne de herhangi bir şekilde siyasi linç kampanyası ile insanların yanlış yere etiketlenmesine müsaade ederiz. Burada gerçeğin açığa çıkması esas meseledir. İhmali, kusuru, kastı olanlar muhakkak hesap verecekler, bu mesele hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır. Bütün boyutlarıyla bu suçlar, suçlular ortaya çıkacaktır' diye konuştu.

'ALINAN MESAFE ÖNEMLİDİR'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Çelik, süreci neticeye ulaştırmak için gayret ettiklerini belirterek, "Burada alınan mesafe kıymetlidir. Yol haritası ortaya çıkmıştır. Teyit ve tespit mekanizmaları terör örgütünün silah bıraktığını tespit ettiğinde, MGK da bunu onayladığında, ortaya koyulan ilkeler hayata geçecektir. Yakın bölgemizin ihtiyacı olan şey huzurdur, bölgemize dönük Siyonist saldırganlığın ve emperyalist bölücü faaliyetlerin engellenmesidir. 'Terörsüz Bölge' verilmiş hakkaniyetli bir cevaptır. Suriye'de SDG'nin entegrasyon süreci devam etmektedir, Irak'ta YBŞ'nin Sincar'ı boşaltmasına dönük alınan kararlar önemlidir. 'Terörsüz Bölge'de de gördüğümüz gibi silahın gölgesinde demokrasi her zaman kısık konuşur. Silah varsa bir yerde demokrasinin sesi yüksek çıkmaz, toplumsal kapsayıcılık zayıf olur. Ortak bir gelecek oluşturacak ekonomik model, güvenlik mimarisi ortaya çıkamaz" dedi.

'İSRAİL, 150 BİN ÇADIRIN GAZZE'YE GİRMESİNİ ENGELLİYOR'

Çelik, İsrail'in Gazze'ye saldırmaya devam ettiğini söyleyerek, "İsrail, 150 bin çadırın Gazze'ye girmesini engelliyor. Bir iklim zorluğu bile soykırımın parçası haline getiriliyor. Barış anlaşmasında ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyor. Yardımların güçlü bir şekilde Gazze'ye girmesi gerekiyor. Hamas şartları kabul ettiğini ilan etti, İsrail bu konuda somut adım atmıyor. Netanyahu şebekesi Batı Şeria'yı da Gazzeleştirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili açıkladığı 50 maddelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Dünyamızı karartmak isteyenlere karşı 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge'nin ne kadar kıymetli olduğu görüldü. 50 madde de bunun hangi zemin üzerine kurulduğu, neyi hedeflediğini çok net bir şekilde ifade edilmiş kıymetli açıklama" dedi.