Ömer Çelik: "Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır" - Son Dakika
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Ömer Çelik: "Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır"

02.03.2022 14:29

Ömer Çelik: "Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Avrupa'nın savaştan kaçanlara kucak açmasını takdirle karşılıyoruz" "Suriye'de insanlar zulme uğrarken ellerini kollarını kıpırdatmayanların Ukrayna...

Ömer Çelik: "Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

"Avrupa'nın savaştan kaçanlara kucak açmasını takdirle karşılıyoruz"

" Suriye'de insanlar zulme uğrarken ellerini kollarını kıpırdatmayanların Ukrayna konusundaki motivasyonu takdire şayanken başka insanları ölüme terk etmek üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur"

"Cinsiyetçi yaklaşmları mahkum etmek gerekir"

Ömer Çelik: Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır
Ömer Çelik: Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır
Ömer Çelik: Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır

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Ömer Çelik, AK Parti, Suriye, Savaş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ömer Çelik: 'Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ömer Çelik: "Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır" - Son Dakika
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