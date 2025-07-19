AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Ömer Çelik'ten Altan Öymen'e Başsağlığı - Son Dakika
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