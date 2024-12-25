Ömer Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Ömer Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiri

Ömer Çelik, CHP'li Bağcıoğlu'nun emekli askerleri eyleme çağırmasını sorumsuz buldu.

25.12.2024 17:50
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun Milli Savunma Bakanlığına bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun emekli askerleri eylem yapmaya çağırmasına tepki gösterdi. Çelik yaptığı paylaşımda, "Bağcıoğlu emekli bir asker olsa da, bugün bir siyasi partinin genel başkan yardımcısıdır. Yaptığı çağrı doğal olarak siyasi niteliğe sahiptir. Böyle bir çağrı emekli askerlerimizi de son derece yanlış bir çerçevenin içine sokacak bir basiretsizliktir. CHP Genel Başkan Yardımcısının emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır. Siyasi görüş açıklamak başka şeydir, askeri mekanizmaları etkilemek için eylem yapmak başka şeydir. Askeri mekanizmaları etkilemek üzere sokak çağrısı yapmanın demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Bu çağrı, vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yankı Bağcıoğlu, Ömer Çelik, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Ömer Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiri - Son Dakika

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