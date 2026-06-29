Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Kınama

Özlem Çiçek:

hep böyle konuşuyorlar işte.. kınıyor kınıyor ama sonra ne olur hiçbirşey :/ ya yaptırım ya ekonomik ceza yapılır ya da somut bir adım atılır.. yoksa bu sözler rüzgara gidiyor.. uluslararası toplum derken kim yapıcak bunu birkaç güçlü ülke mi? tsk.. boş konuşmalar