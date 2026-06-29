Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Kınama

29.06.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı ve bölge barışını tehdit etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırıları kınadı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar, yarın İsrail saldırganlığı ile yüzleşmek zorunda kalacaklar. İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar, bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na dönük saldırganlıktır. Uluslararası toplum, İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır."

Kaynak: AA

Ömer Çelik, Orta Doğu, Güvenlik, AK Parti, Politika, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Filiz Turan Filiz Turan:
    Sert kınama mı? Bir de sert yazıyorlar. Kınama kınama yapıyorlar hep. Fikirleri soruyorum ben. Başlığa bak "sert" diyor ama içinde ne var. Söylemekle olmuyor işler. Sadece kelimeler. 0 0 Yanıtla
  • Özlem Çiçek Özlem Çiçek:
    hep böyle konuşuyorlar işte.. kınıyor kınıyor ama sonra ne olur hiçbirşey :/ ya yaptırım ya ekonomik ceza yapılır ya da somut bir adım atılır.. yoksa bu sözler rüzgara gidiyor.. uluslararası toplum derken kim yapıcak bunu birkaç güçlü ülke mi? tsk.. boş konuşmalar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüntülendi Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

16:25
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
15:52
Dikili’de yangın: Havadan ve karadan mücadele ediliyor
Dikili'de yangın: Havadan ve karadan mücadele ediliyor
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 17:13:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.