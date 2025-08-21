Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Eleştiri - Son Dakika
Politika

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Eleştiri

21.08.2025 18:53
Çelik, CHP liderinin siyasi algı sorununu ve AK Parti'ye yönelik yanlışlarını eleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir 'siyasi navigasyon' problemi yaşıyor. Özgür Özel AK Partimize 'organize kötülük örgütü' demiş ve yine adresi şaşırarak CHP'ye söyleyeceği sözleri AK Partimize söylemiş" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir 'siyasi navigasyon' problemi yaşıyor. Özgür Özel AK Partimize 'organize kötülük örgütü' demiş ve yine adresi şaşırarak CHP'ye söyleyeceği sözleri AK Partimize söylemiş. Özgür Özel siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip. CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak AK Partimiz için kullanıyor. Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı 'organize işler' CHP'den sorulur. Cuntaları destekleyen organize milli irade sabotajlarının adresi CHP'dir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan 'organize demokrasi düşmanlığı' CHP siyaseti olarak markalaşmıştır. Bugün de Özgür Özel yönetimi milletin kaynaklarını organize bir kötülükle gasp edenlerin savunma merkezi haline gelmiştir. Özgür Özel'in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. Organize kötülüklerin nerede olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

