AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz. Kardeş Suriye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Ömer Çelik'ten Şam'daki Saldırılara Lanet - Son Dakika
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