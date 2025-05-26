Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız - Son Dakika
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Politika

Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız

26.05.2025 18:57
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirileceğini vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bu saatten sonra kim terörsüz Türkiye'yi sabote etmeye kalkarsa onun ne bağlantıları olduğu görülmüş olacaktır"

-"Terörsüz Türkiye konusunu yakından takip ediyoruz. Sürekli olarak bununla ilgili değerlendirmelerinizi yapıyoruz. Gelinen noktada terör örgütünün bütün uzantıları ile feshetmesidir"

-"Somut olarak sahada eksiksiz olarak hayata geçmesi gerekiyor. Terör örgütünün illegal yapılanmalarını, sınır dışındaki yapılanmaları ile feshini gerçekleştirmesi esas meseledir"

-"Kiminde bir cümle eksik, kiminde bir cümle fazla söyleniyor. Burada gündem Terörsüz Türkiye ve Terör örgütünün kendini feshetme meselesidir"

- "Bağdat ile Erbil ile koordine edilecek meseleler var. Bu konularda ilerleme sağlandı. MİT ve TSK sahada. Bu doğrulama mekanizmaları ile silahın bırakılıp bırakılmadığı ve ne düzeyde olduğu teyit edilecek. Suriye'de de terör yapılanmaları sona ermeli. Suriye ordusunun bir parçası olması gerekiyor"

-"Dilin sağduyulu şekilde kullanılmalıdır. DEM Parti ziyaretleri çerçevesinde terörsüz Türkiye odaklı meselede sağ duyulu davranılmasını gündemimizde tutuyoruz"

-"Bu süreçlerde itiraz edenlerin de görüşlerini ifade etmeleri siyasetin doğası açısından, siyasetin milletin ihtiyaçlarını gidermesi açısından son derece önemlidir"

-"Biz bir eleştiri ile provokatif söylemi birbirinden ayırt edebilecek deneyime sahibiz. Siyaset görüntüsü altında sabotaj olması geçmiş dönemde de görülmüştür"

-"Yanlış bir dilin gündemi saptırmasına izin verilmemeli. Yanlış değerlendirmeler yapılabiliyor"

-"Bu yanlış değerlendirmelere en büyük cevap terörsüz Türkiye konusunda kararlı, sabırlı, odağını kaybetmeyen yaklaşım olacaktır"

-"Türkiye'nin milli değerlerinden taviz verildiği söylemlerinin hiçbir geçerliliği yok. Herhangi bir pazarlık yapılmıyor"

-"Vatandaşlarımızın ortak yaşamı çerçevesinde terörü gündemimizden çıkarmaktır. Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız - Son Dakika

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