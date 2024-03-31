AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: Türkiye\'de kaybeden kimse yoktur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rakip olabiliriz ama hasım değiliz. O sebeple herkesin şiddet olaylarından, birbirini incitici davranışlardan uzak durması gerekir. Herkes kendi adayının kazanmasını istiyor. Sonuç olarak yarın uyandığımızda biz her zaman kazandıktan sonra şunu söyleriz. Türkiye'de kaybeden kimse yoktur" diye konuştu.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde 5 yıl okuduğu Lütfiye Kısacak İlkokulu'na gelen Çelik, önce seçmenler ve sandık görevlileriyle tokalaştı. Okuldaki 1072 nolu sandıkta oyunu kullanan Ömer Çelik, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.
"Bütün siyasetçilerin sicil amiri aziz milletimizdir"
Çelik, "Bu seçim milletimize hayırlı olsun. Bir kere daha demokrasimizin gücünü göstereceğimiz yüksek katılımlı olmasını umduğumuz bir seçime gidiyoruz. Türkiye etrafındaki bütün istikrarsızlıklara rağmen, dünyadaki bütün problemlere rağmen, demokrasinin gücünü koruyan, istikrarını koruyan bir ülke olarak sandık yoluyla hem genel yönetimi, hem yerel yönetimleri belirleme kabiliyetine yüksek bir şekilde sahip. Yine bu seçim boyunca da ufak tefek meseleler haricinde yüksek bir güvenlik içerisinde bütün demokratik usullere uygun olarak bütün siyasi partilerin kampanyalarını rahatça yaptığı demokratik bir biçimde kendisini ifade ettiği bir kampanya dönemi geçirdik. Tabi bütün siyasi partiler giderler, bütün adaylar giderler millete görüşlerini arz ederler. Milletin taleplerine uygun olarak bir siyasi temsil üretme konusundaki kabiliyetlerini sergilerler ama sonuç olarak kararda, sözde milletimizindir. Bütün siyaset kurumunun ve bütün siyasetçilerin sicil amiri aziz milletimizdir" ifadelerini kullandı.
"Büyük bir demokrasi şöleni var"
Sandık yoluyla yönetimi seçmenin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu vurgulayan Ömer Çelik, daha sonra şunları söyledi:
"Bugün bir kere daha demokrasimizi ayakta tutan, siyasete güç veren milletimizin iradesi sandık başına gidiyor. Sandık yoluyla bu yönetimleri seçmek hem genelde hem yerelde Türkiye'nin en büyük gücüdür. En büyük kapasitesidir. Bunu titizlikle korumaya devam ediyoruz. Bir kere daha gördük ki demokrasimiz son derece güçlüdür. Şimdi de huzur içerisinde oy kullanmaya devam ediyoruz. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmadan bu süreçte tamamlanacak. Tabi sandıkların başında bekleyen bütün arkadaşlarımıza, görev yapanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün siyasi partilerden vatandaşlarımız milli iradeye sahip çıkıyorlar. Sokaklarda görüldüğü gibi büyük bir demokrasi şöleni var. Bu demokrasi şöleninin bu şekilde kutlanması siyasi geleneğimizin ve siyasi gücümüzün bir göstergesi. Bütün vatandaşlarımızın oy kullanarak demokrasimize güç vermesi ve bunu dünyaya göstermesi son derece kıymetli."
"Türkiye'de kaybeden kimse yoktur"
Seçimlerdeki rakiplerin birbirleriyle hasım olmaması gerektiğini aktaran Çelik, "Seçim bir rekabet dönemi ama hep şunu aklımızda tutalım. Rakip olabiliriz ama hasım değiliz. O sebeple herkesin şiddet olaylarından, birbirini incitici davranışlardan uzak durması gerekir. Herkes kendi adayının kazanmasını istiyor. Sonuç olarak yarın uyandığımızda biz her zaman kazandıktan sonra şunu söyleriz. Türkiye'de kaybeden kimse yoktur. Biz yine aynı şuurla, aynı bilinçle şimdiye kadar olduğu gibi bu seçime de bu şekilde bakıyoruz" dedi. - ADANA
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