Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

Politika

Resmi olmayan sonuçlara göre bir kez daha Kuşadası belediye başkanlığına seçilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ömer Günel, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da bu seçimin kaybedeni yok. Herkes kazandı. Bambaşka bir hizmet yolculuğu başlayacak" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından, oy sayma işlemi sürerken resmi olmayan sonuçlara göre Kuşadası Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, yeniden belediye başkanlığına seçildi. Başkan Ömer Günel, sonuçların belli olmaya başlaması ile birlikte CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan partililerine ve hemşehrilerine seslendi.

Konuşmasına kendisini büyük bir coşku içerisinde çiçek ve meşalelerle karşılayan binlerce Kuşadalıya teşekkür ederek başlayan Ömer Günel, birlik ve beraberlik mesajları verdi. "Sizlerle birlikte bir 5 yıl daha mutluluğu ve sevgiyi büyüteceğiz" diyen Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu seçimin mesajını aldık. Kuşadası'nda kaybeden yok. Herkes kazandı. Kumpasçılardan, iftiracılardan başka herkes kazandı. Bu süreçte bizleri hiç yalnız bırakmayan başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin fedakar üyeleri ve yol arkadaşlarım olmak üzere bana inanan ve bu göreve bir kez daha layık gören tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hep dedik ki Kuşadası halkı vefalıdır ve kendisine hizmet edeni bilir. Öyle de oldu ve Kuşadası hizmet ittifakında buluştu. Bambaşka bir hizmet yolculuğu başlayacak. Kuşadası eskiye dair bir şey istemediği mesajını sandıkta çok net verdi. Üzerimde en ufak bir yorgunluk yok. Sizler için kaldığımız yerden hemen çalışmaya başlayacağız." - AYDIN