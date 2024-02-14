Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan adayı Ömer İşçi, mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan adayı Ömer İşçi, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan adayı Ömer İşçi, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Ömer İşçi, Kocakağan, Sağrakçı ve Sarılar mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kırsal mahallelerin önemine vurgu yaparak, projelerini anlattı ve vatandaşların taleplerini dinledi.

14.02.2024 08:53  Güncelleme: 08:54
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Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan adayı Ömer İşçi, mahalle ziyaretlerine devam etti.

İşçi, Kocakağan, Sağrakçı ve Sarılar mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde İşçi, vatandaşların taleplerini dinleyerek, kırsal mahalleler için planladığı projeleri anlattı.

Kırsal mahallelerin önemine vurgu yapan İşçi, "Kırsal mahallelerimiz, şehrimizin büyük bir parçasını oluşturuyor ve yaşam kalitesinin artırılması için büyük potansiyele sahip. Biz de bu mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini yakından dinleyerek, yapılacak çalışmalarda onların da sesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan adayı Ömer İşçi, mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan adayı Ömer İşçi, mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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