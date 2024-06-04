Onikişubat Belediyesi Meclis Toplantıları Artık Canlı Yayınlanacak

Politika

Onikişubat Belediyesi'nin Haziran ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Hanifi Toptaş başkanlığında, meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Haziran ayı Meclis Toplantısı'nda AK Parti grubunun önergesiyle meclis toplantılarının canlı yayınlanması kararı alındı. Başkan Toptaş karara ilişkin, şeffaflık ve hesap verilebilirlik yönetim anlayışımızın olmazsa olmazı" dedi.

Onikişubat Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hanifi Toptaş başkanlığında, meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda meclis gündeminde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Başkan Hanifi Toptaş'ın açılış konuşmasının ardından gündem dışı olarak söz alan AK Parti Onikişubat Belediye Meclis Üyesi Durdu Safa Kekeç, önerge vererek meclis toplantılarının canlı yayınlanmasını talep etti. Kekeç'in talebi üzerine Başkan Toptaş önergeyi oylamaya sunarken, önerge oy birliğiyle kabul edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Toptaş, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin yönetim anlayışlarının olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Başkan Toptaş, "Aday gösterilmemizin ardından en çok dikkat çektiğimiz konulardan biri şeffaf yönetim anlayışımızdı. Bu nokta Belediyemizin Haziran ayı Meclis Toplantısı'nda aldığımız kararla toplantılarımızı bugün olduğu gibi bundan sonrada belediyemizin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlayacağız. Tüm vatandaşlarımız da canlı yayın aracılığıyla Onikişubat Belediye Meclisi'mizi takip edebilecek. Meclis üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akabinde meclis toplantısının gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - KAHRAMANMARAŞ