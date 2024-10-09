Orban'a Avrupa Parlamentosu'nda Protesto: 'Ülkeni Kaç Paraya Sattın?' - Son Dakika
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Politika

Orban'a Avrupa Parlamentosu'nda Protesto: 'Ülkeni Kaç Paraya Sattın?'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma sırasında Macar aktivist tarafından protesto edildi. Aktivist, Orban'a para fırlatırken 'Ülkeni kaç paraya sattın?' diyerek eleştiride bulundu.

09.10.2024 13:26
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirdiği konuşma sırasında Macar aktivist "Ülkeni kaç paraya sattın?" diye bağırarak protesto edildi. aynı zamanda politikacı olan aktivist Orban'a para fırlattı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa Parlamentosu'nda dün gerçekleştirdiği basın toplantısı ilginç bir protestoyla kesintiye uğradı. Macaristan Başbakanı Orban'ın ülkesinin 6 aylık Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı sürecine ilişkin planlarından bahsettiği sırada Macaristan'dan muhalefet partisinden Belediye Meclisi üyesi olduğu belirtilen Macar bir siyasetçi ve aktivist, ülkesini satmakla suçladığı Orban'a para fırlattı. Protesto sırasında aktivist, "Ülkeni kaç paraya sattın? Sayın Başbakan, ülkeni kaç paraya sattın?" diye bağırdı. Güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilen gösterici salondan çıkarılırken "Kendisi ülkemizi Putin'e ve Xi Jinping'e sattı" diyerek bir kez daha bağırdı.

Protestocunun salondan çıkarılmasından sonra basın toplantısına devam eden Orban, "Belki de burada Macaristan'daki siyasi kültürle ilgili bir cümlelik bir açıklama yapmak gerekiyor. Macarca dobra bir dildir ve iletişim de oldukça serttir. Bir Macar politikacı, başka bir Macar politikacıya "hain" dediğinde, bu bizim dilimizde 'Seninle aynı fikirde değilim' manasına gelir" ifadelerini kullandı. - STRASBOURG

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Viktor Orban, Macaristan, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Orban'a Avrupa Parlamentosu'nda Protesto: 'Ülkeni Kaç Paraya Sattın?' - Son Dakika

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