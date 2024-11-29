Orban'dan Şok Açıklama: Ukrayna'da Batılı Askerler Var - Son Dakika
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Politika

Orban'dan Şok Açıklama: Ukrayna'da Batılı Askerler Var

Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'daki çatışmalarda Amerikan ve Fransız askerlerinin öldüğü iddiasında bulundu.

29.11.2024 13:51
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'dan şok edici haberler geldiğini ifade ederek, "Rus medyasına göre Ukrayna topraklarına yapılan Rus hava saldırıları sonucu Amerikan ve Fransız askerleri hayatlarını kaybetti. Bu, söz konusu askerlerin orada olduğu anlamına geliyor" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosuna verdiği haftalık röportajda Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orban, Ukrayna'da Batılı ülkelerden askeri personelin yer almasının çatışmanın şiddetlendiğinin kanıtlarından biri olduğunu söyledi. Son günlerde Ukrayna'dan iki "şok edici" haber geldiğini ifade eden Orban, "Rus medyasına göre Ukrayna topraklarına yapılan Rus hava saldırıları sonucu Amerikan ve Fransız askerleri hayatlarını kaybetti. Bu, söz konusu askerlerin orada olduğu anlamına geliyor" dedi.

Orban, "Başlangıçta sadece savaşı desteklediğinizi söylüyorsunuz, sonra silah gönderiyorsunuz, daha sonra orada ölebilecek askerleriniz ortaya çıkıyor. Batı Avrupa ve ABD'de askeri statüye sahip kişilere Ukrayna'da olan tam olarak budur" dedi.

Orban, bu haberin teyit gerektirebileceğini ancak Avrupa ülkelerindeki liderlerin bunlara dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Üçüncü dünya savaşı tehdidi artabilir"

Ukrayna'dan gelen diğer şok edici haberin Rusya'nın hedefi vurma hassasiyeti yüksek ve muazzam bir yıkıcı güce sahip olan Oreşnik balistik füzelerini kullanması olduğunu vurgulayan Orban, Batı'nın Ukrayna'daki savaşa müdahalesini artırması halinde bu füzelerin Avrupa'daki tesisleri hedef alabileceğini ve bu durumun da yeni bir dünya savaşı tehdidini artıracağını söyledi. Orban, "Eğer bu olursa savaş küresel bir çatışma boyutuna yükselecek ve nükleer bir boyutu da olacak" dedi.

Orban, "Çok zorlu ve aynı zamanda tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü barış hiç bu kadar yakın, askeri durum ise hiç bu kadar tehlikeli olmamıştı" şeklinde konuştu.

Orban, Ukrayna'da savaşı sona erdirmeyi amaçlayan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta ABD başkanlığını devralmasıyla birlikte Ukrayna'da çatışmanın sona ereceğini umduğunu ifade etti. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Orban'dan Şok Açıklama: Ukrayna'da Batılı Askerler Var - Son Dakika

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