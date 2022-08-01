İlk kez oy kullanacak gençler kimi tercih edecek? ORC anketinin sonuçları şaşırttı - Son Dakika
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İlk kez oy kullanacak gençler kimi tercih edecek? ORC anketinin sonuçları şaşırttı

01.08.2022 11:52

ORC Araştırma'nın ilk kez oy kullanacak kişilerle gerçekleştirdiği seçim anketinde ne AK Parti, ne de CHP zirvede yer aldı. İlk defa oy kullanacak seçmenlerin büyük çoğunluğu 'kararsız' olduğunu ifade etti. Ankette ikinci sıradaysa CHP yer buldu.

ORC Araştırma 24-29 Temmuz tarihleri arasında ilk kez oy kullanacak kişilerle bir seçim anketi gerçekleştirdi. Çalışmanın sonuçları araştırma şirketinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

YÜZDE 27'Sİ KARARSIZ

51 ilde 2185 kişi ile yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen seçim anketinin sonucuna göre, ilk kez oy kullanacak seçmenlerin büyük çoğunluğunun siyasi partilerin hiçbirinden yana tercihte bulunmadığı ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 27'si, bu pazar seçim olması durumunda kararsız olduğunu ifade etti.

KATILIMCILARIN YÜZDE 22,5'İ, OYUNU CHP'DEN YANA KULLANDI

Ankette ikinci sırada ise CHP yer aldı. Ana muhalefet lideri CHP katılımcıların yüzde 22,5'inin oyunu aldı. CHP'yi üçüncü sırada İYİ Parti izledi. İlk kez oy kullanacak genç seçmenlerden ankete katılanların yüzde 18,6'sı 6'lı masanın ortaklarından İYİ Parti'yi tercih etti.

AK PARTİ DÖRDÜNCÜ SIRADA YER ALDI

AK Parti anket sonucuna göre dördüncü sırada yer buldu. Katılımcıların yüzde 11,9'u bu pazar seçim olması durumunda AK Parti'ye oy vereceğini ifade etti. Listenin beşinci sırasında yüzde 4,2 ile HDP, altıncı sırasında ise yüzde 3,4 ile MHP yer aldı.

Anket sonucuna göre diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde:

  • DEVA Partisi: Yüzde 2,8
  • TDP: Yüzde 2,2
  • Gelecek Partisi: Yüzde 1,7
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3
  • BTP: Yüzde 1,2
  • Saadet Partisi: Yüzde 1,0
  • Diğer: Yüzde 2,2
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