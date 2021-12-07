ORC sistem değişikliği anketi yaptı! Yüzde 57,8 parlamenter sistem istiyor! - Son Dakika

ORC araştırma son anketinde parlamenter sistem ve başkanlık sistemini araştırdı.

Araştırmada "Sistem değişikliğiyle ilgili bir referandum yapılacak olsa tercihiniz hangisinden yana olur?" sorusuna katılımcıların yüzde 57,8'i "Parlamenter sisteme geçilmeli" yanıtını verirken; yüzde 35,2'si "Mevcut sistem devam etmeli" dedi. Kararsızların oranı ise yüzde 7'de kaldı.

ORC'nin anketinde bir başka soru ise "Ülkemizin hangi sistemle yönetildiğini biliyor musunuz?" oldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 18,6'sı "Hayır bilmiyorum" yanıtını verirken; yüzde 81,4'ü ise "Evet biliyorum" diye yanıtladı.