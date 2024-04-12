Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: Gerçekler Bir Kez Daha Kazandı

Politika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verdiği karar sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekler bir kez daha kazandı" dedi.

Başkan Güler, sosyal medya sayfasında yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Haklının acelesi yoktur. Ordu'nun ismine, Orduluların iradesine leke sürmeye çalışanların aksine, gerek seçim sürecinde gerekse de seçimin ardından ahlaki değerleri ve ilkeli siyaseti önceleyerek, erdemli bir tavırla mücadelemizi sürdürdük.

Alçalmadan yükselmek gerekliliğini her fırsatta vurguladık. Ordu halkının iradesine gölge düşürmeye çalışan kirli odakların yoğun mesaisine rağmen, haklı olmanın verdiği özgüven ve vakar ile hukukun kararını sükünetle bekledik.

Fetövari söylemler ve eylemlerle kirli siyaset yapanların tüm manipülasyonları önce hemşehrilerimiz nezdinde, akabinde de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar ile hukuk nezdinde yok sayılmıştır.

Gerçekler bir kez daha kazandı. Hayırlı olsun Ordu" - ORDU