Orman Köylülerine Destek Kanun Teklifi

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, orman köylülerinin kalkınmasının desteklenmesi için kanun teklifi hazırladıklarını ve geçen hafta Meclis'e sunduklarını söyledi.

Çan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini, savaş ortamında ekonomik parametreler yönünden Türkiye ile benzer özellikler taşıyan ülkelerde enflasyonun yükseldiğini belirterek, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyonu düşük gösterdiğini ileri sürdü.

Resmi Gazete'de mart ayında üç kritik Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandığını ifade eden Çan, bu kararlardan birinin Sağlık Bakanlığının hüküm ve tasarrufundaki 55 ayrı taşınmazı özelleştirme kapsamına alan karar olduğunu anımsattı.

Bu konu özelinde çalışma yaptıklarını belirten Çan, "Büyük resme baktığımızda büyük bir imar rantı operasyonunun, devasa büyüklükteki kamu kaynaklarının bazı mahfillere aktarılmasına yönelik bir sürecin başlatıldığını net bir şekilde görüyoruz." dedi.

CHP'li Çan, 2B statüsündeki arazilerin kullanıcılarına satılabilmesi için bir süreç işlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu araziler orman vasfını yitirmiş, orman sınırı dışına çıkmış, atadan dededen beri köylünün kullandığı, seçim bölgemde olduğu gibi fındık bahçesi olmuş, köylünün içine evini, ahırını yaptığı araziler. Bu sorunun çözümü adına yasa çıktı ve kullanıcılara bu arazileri satın almaları için bir imkan sunuldu. Fakat öyle rayiç bedeller belirlendi ki, o köylünün bu paraları bulması imkansız. Bu arazilerin değeri, objektif, nesnel ve bölgenin tarımsal özellikleri ve ekonomisine uygun kriterlerle yeniden belirlenmelidir. Kullanıcı durumundaki köylüye gerçekçi, adil ve ödenebilir koşullar sağlanmalıdır.

Bu mağduriyetin giderilmesi adına bir kanun teklifi hazırlayarak geçen hafta itibariyle Meclis'in takdirine sunduk. Teklifimiz, Orman Köylülerinin Kalkınmasının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin bir tekliftir. Kanunun mevcut halinde, bu durumdaki arazilerin satışında 'rayiç bedelin yüzde 50'si' olarak tanımlı ifadenin 'emlak rayiç değerinin yüzde biri üzerinden hesaplanır' şeklinde değiştirilmesini öneriyoruz."