Orman Yangınlarına Karşı Mücadele Planı - Son Dakika
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Politika

Orman Yangınlarına Karşı Mücadele Planı

Orman Yangınlarına Karşı Mücadele Planı
24.07.2025 15:59
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Yerli ve Milli Parti, orman yangınları için çözüm önerileri içeren bir Mücadele Planı açıkladı.

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, orman yangınlarına karşı çözüm önerilerinin yer aldığı Mücadele Planı hazırladıklarını söyleyerek, "Vatanı koruyacak, ormanları yaşatacağız. Yerli ve Milli Parti olarak bu mücadelede en ön safta yer alacağımıza, vatanımızı koruyacağımıza ve ormanlarımızı yeniden yeşerteceğimize söz veriyoruz" dedi.

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, yazılı açıklamasında, "Parti olarak hazırladığımız orman yangınlarına karşı Mücadele Planı'nı hayata geçirmeliyiz. TRT payından 1 yıllık kesintiyle Yangın Söndürme Filo Güçlendirme Fonu kurulsun. Elektrik faturalarından alınan TRT payının bir yıl boyunca orman yangınlarıyla mücadeleye aktarılmalı. Bu fon sayesinde en az 10 yeni yangın söndürme uçağı ve 20 helikopter alınmalıdır. Ayrıca yerli üretim İHA ve yangın tespit teknolojilerine yatırım yapılmalı, 'Orman Gözcüleri Gönüllü Yerel Birimi' kurulmalı. Köylerde ve orman köylerine yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlardan oluşan, eğitimli gönüllü yangın gözlem ekipleri oluşturulmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen aylık burs ve sigortalama sistemi hayata geçirilmeli. Her orman bölgesine entegre termal kamera, sensör ve yapay zeka destekli İHA sistemleri yerleştirilmelidir. Bu sistemler, en ufak sıcaklık değişimini merkeze bildirerek erken müdahale süresini ortalama 20 dakikaya indirebilir. TUSAŞ ve ASELSAN gibi savunma sanayi kurumlarıyla iş birliği içinde yerli yangın söndürme uçaklarının üretimi teşvik edilmelidir. Bu adım hem dışa bağımlılığı azaltır hem de uzun vadede ciddi tasarruf sağlar. Özellikle yaz aylarında mangal, sigara ve anız yakma gibi faaliyetlere ağır cezalar getirilmeli. Bu yasaklara yönelik mobil denetim ekipleri kurulmalı, caydırıcılık artırılmalıdır. Ulusal ve yerel medya kanallarında, 'Bir Kıvılcım, Bir Vatan Kaybı' temalı bir iletişim kampanyası yürütülmelidir. Okullarda yangınla mücadele kulüpleri kurulmalı, gençler orman savunucusu olarak yetiştirilmelidir. 2025 yılı merkezi bütçesinde, yangınla mücadeleye ayrılan kaynakların oranı artırılmalı, kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Mevcut orman yolları, su havuzları ve yangın şeritleri hızla modernize edilmelidir. Maalesef Türkiye'miz alev alev yanıyor. Yangınlarla mücadele ederken hayatını kaybeden 10 işçimizi rahmetle anıyorum. Biz bu vatanın ferdi olarak her ağacımıza, her kuşumuza, her karış toprağımıza sahip çıkmak zorundayız. Bir ağaç, bir vatan parçasıdır. Orman vatanın nefesidir. Bu nefesi kesmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Yerli ve Milli Parti olarak, bu mücadelede en ön safta yer alacağımıza, vatanımızı koruyacağımıza ve ormanlarımızı yeniden yeşerteceğimize söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Yerel Yönetim, Politika, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Orman Yangınlarına Karşı Mücadele Planı - Son Dakika

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