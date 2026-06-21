Orta Doğu'da Barış Vurgusu - Son Dakika
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Orta Doğu'da Barış Vurgusu

21.06.2026 16:54
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Kahire'de toplanan Dışişleri bakanları, Orta Doğu'da istikrar ve Filistin meselesinin çözümünü vurguladı.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının Kahire'de gerçekleştirdikleri dördüncü istişare toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride, Orta Doğu'da istikrarın güçlendirilmesi ve Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözümle sonuçlandırılmasının önemi vurgulandı.

Dışişleri Bakanı hakan Fidan'ın Kahire'de katıldığı Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü İstişare Toplantısı'nın ortak bildirisi yayımlandı. Bildiride, Mısır hükümetinin daveti üzerine 4 ülkenin Kahire'de bir araya geldiği aktarıldı. Toplantıda, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişi yapıldığı belirtilirken, 4 ülke arasında Orta Doğu ve daha geniş bölgede barış, güvenlik, istikrar ve refahın desteklenmesi amacıyla istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin öneminin yeniden teyit edildiği kaydedildi.

Bildiride, "Son bölgesel gelişmelere ilişkin olarak bakanlar, özellikle 18 Haziran'da ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakat Muhtırası'nı memnuniyetle karşıladı. Bu önemli gelişmeyi, gerilimi azaltma ve bölgesel güvenlik ile istikrarı, enerji piyasalarını, uluslararası deniz yollarını, küresel tedarik zincirlerini ve uluslararası ticareti ciddi risklere sokan bir çatışmanın sona erdirilmesine yönelik yapıcı bir adım olarak değerlendirdiler. Bu çerçevede bakanlar, anlaşmanın oluşmasına katkı sağlayan bölgesel ve uluslararası aktörlerin çabalarını takdir etti ve tarafların üstlendiği taahhütlerin eksiksiz şekilde uygulanmasının önemini vurguladı. Bakanlar, bu tarihi sonuca ulaşılmasında Pakistan'ın yürüttüğü kritik çabaları ve müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasına katkı sağlayan Katar Devleti'nin desteğini övdü. Ayrıca Pakistan'ın bu konu hakkında kendileriyle sürdürdüğü yakın koordinasyonu da takdir ettiler" denildi.

"Filistin meselesi, bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaların merkezinde yer almaya devam etmektedir"

Bildiriye göre; bu olumlu ivme temelinde, kalan meselelerin kalıcı, doğrulanabilir ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme kavuşturulmasını hedefleyen sonraki müzakere aşamasının hızlı ve başarılı şekilde tamamlanmasının önemi vurgulandı. Bu çabaların, bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrar endişelerini, özellikle Körfez Arap ülkeleri ile Levant bölgesinin güvenliği çerçevenin dikkate alması gerektiği ifade edildi. Amaç, kolektif güvenliği güçlendirmek ve uzun vadeli bölgesel istikrarı teşvik etmek olarak belirtildi. Filistin meselesinin Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki merkezi rolü yeniden teyit edilerek, bu meselenin bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaların merkezinde yer almaya devam ettiği ve istikrarlı bir bölgesel düzenin temel unsuru olduğu vurgulandı. Bu çerçevede Gazze Şeridi, Batı Şeria ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki insani ve siyasi duruma özel önem verildi.

Bildiride, "Bakanlar, Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkı da dahil olmak üzere meşru haklarını ve 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklediklerini yineledi. Bunun, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışın sağlanması için vazgeçilmez bir temel olduğu ifade edildi" denildi. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Orta Doğu'da Barış Vurgusu - Son Dakika

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